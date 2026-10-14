Холодные батареи и текущие крыши: камчатцы пожаловались прокурору на УК

Первый заместитель прокурора Камчатского края Альберт Новопашин провел прием граждан по вопросам ЖКХ. Как сообщает M-MEDIA , люди пришли с проблемами, которые годами отравляют им жизнь. Больше всего жалоб касалось холодных батарей, протекающих крыш и плохого содержания домов и дворов.

Жители рассказывали о сырости и затопленных подвалах, сломанных коммуникациях, забитых мусорных площадках и горах бытовых отходов. Отдельно поднималась тема управляющих компаний, которые не реагируют на просьбы и заявления.

Прокурор выслушал каждого, обсудил детали и объяснил, что можно сделать по закону. По всем обращениям уже начались проверки. Специалисты оценят, как управляющие организации выполняют свои обязанности и не нарушают ли жилищные права граждан. Если нарушения подтвердятся, примут меры прокурорского реагирования.