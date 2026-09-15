С октября 2026 в квитанциях ЖКХ появится новая строка: за общедомовые нужды придется доплатить в среднем ₽1500
PRIMPRESS: с октября 2026 россиянам грозит доплата до ₽1500 в квитанциях ЖКХ
С октября 2026 года в квитанциях за ЖКХ появится новая строка — перерасчет за общедомовые нужды. Как сообщает PRIMPRESS, управляющие компании проведут сверку фактического потребления воды и тепла с нормативами, которые жильцы оплачивали в течение года.
Если дом израсходовал больше ресурсов, чем было запланировано, собственникам выставят счет на доплату. В среднем сумма составит ₽1500. Точный размер будет зависеть от площади квартиры и параметров дома. В случае экономии ресурсов итоговая сумма в квитанции уменьшится. При крупных суммах доплаты коммунальные службы пообещали предоставить рассрочку.