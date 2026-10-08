В Курской области резко выросли тарифы на воду: холодная подорожала на 18%

Курскстат: в Курской области выросли тарифы на холодную и горячую воду

ЖКХ

В Курской области резко подорожали холодная и горячая вода. По данным Курскстата, на 5 октября тарифы на водоснабжение и водоотведение выросли. Холодная вода прибавила 18,1% и теперь стоит ₽42,95 за кубометр.

Водоотведение подорожало на 18,6% — до ₽33,98 за кубометр. Горячая вода стала дороже на 14,4%, достигнув ₽249,90 за кубометр. Эти изменения стали самыми заметными среди всех товаров и услуг, которые статистики отслеживали за неделю с 28 сентября по 5 октября.

Читайте также

Тепло в каждый дом: Городской округ Пушкинский на 100% отапливает школы, сады и больницы

Тепло в каждый дом: Городской округ Пушкинский на 100% отапливает школы, сады и больницы

В Городском округе Пушкинский 1 октября успешно стартовал отопительный сезон

В Городском округе Пушкинский 1 октября успешно стартовал отопительный сезон

В Красногорске проверили ход капремонта кровли в МКД на Железнодорожной

В Красногорске проверили ход капремонта кровли в МКД на Железнодорожной

В Павшинской пойме добавили около 30 парковочных мест по просьбе жителей

В Павшинской пойме добавили около 30 парковочных мест по просьбе жителей

Рязань готовится к зиме: фонтаны законсервированы, тепло идет в дома

Рязань готовится к зиме: фонтаны законсервированы, тепло идет в дома

Вопросы, важные для всех: что обсудят на форуме «Управдом» в Долгопрудном

Вопросы, важные для всех: что обсудят на форуме «Управдом» в Долгопрудном

В Коломне парк «Сосновый бор» готовят к зиме, технику проверят в ближайшие дни

В Коломне парк «Сосновый бор» готовят к зиме, технику проверят в ближайшие дни

Как сэкономить на электричестве в 2026 году: россиянам объяснили, как работают многотарифные счетчики

Как сэкономить на электричестве в 2026 году: россиянам объяснили, как работают многотарифные счетчики

Онлайн-голосование в ЖКХ: юрист назвал это ловушкой для собственников

Онлайн-голосование в ЖКХ: юрист назвал это ловушкой для собственников

В Королеве завершили масштабную подготовку жилого фонда к осенне-зимнему периоду

В Королеве завершили масштабную подготовку жилого фонда к осенне-зимнему периоду

В Красногорске восстанавливают энергоснабжение ЖК «Новая Рига»

В Красногорске восстанавливают энергоснабжение ЖК «Новая Рига»

В Долгопрудном начали ликвидацию свалки на проезде Строителей

В Долгопрудном начали ликвидацию свалки на проезде Строителей

Добавьте mosregtoday.ru в избранное