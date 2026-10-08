В Курской области резко выросли тарифы на воду: холодная подорожала на 18%

В Курской области резко подорожали холодная и горячая вода. По данным Курскстата, на 5 октября тарифы на водоснабжение и водоотведение выросли. Холодная вода прибавила 18,1% и теперь стоит ₽42,95 за кубометр.

Водоотведение подорожало на 18,6% — до ₽33,98 за кубометр. Горячая вода стала дороже на 14,4%, достигнув ₽249,90 за кубометр. Эти изменения стали самыми заметными среди всех товаров и услуг, которые статистики отслеживали за неделю с 28 сентября по 5 октября.