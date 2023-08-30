В подмосковных Химках восстановили подачу горячего водоснабжения

В Химках в среду ликвидирована авария на тепловой сети.

ЧП привело к прекращению подачи горячей воды в 30 жилых домах. Специалисты подмосковной компании Мосэнерго при поддержке областной аварийно-восстановительной службы оперативно приступили к ремонтным работам. Благодаря профессиональным действиям город недолго оставался без горячей воды.

В настоящее время специалисты продолжают контролировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье появится памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.