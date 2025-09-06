В Подольске благоустроили дворы на центральных улицах

В Подольске проведены работы по благоустройству дворовых территорий на центральных улицах, охвативших около 1,6 тыс. кв. м. Об этом рассказала администрация городского округа.

Основные перемены произошли у многоквартирных домов под номерами 22/49 на улице Советской и 47 на улице Февральской. Работы осуществлялись согласно комплексному проекту, в рамках которого были созданы новые пешеходные зоны и уложено дополнительное 80 кв. м. тротуаров с установкой бордюров. Также было организовано новое парковочное пространство, укомплектованное современной парковкой площадью более 200 кв. м. Не менее значимый шаг — это ремонт свыше 350 кв. м. существующего асфальтового покрытия на действующих площадках для автомобилей.

Кроме того, для повышения транспортной доступности было обновлено свыше 1,3 тыс. кв. м. асфальтобетонного покрытия на проездах. Обновленные дворы полностью соответствуют актуальным требованиям, они заметно повысили комфорт передвижения как для пешеходов, так и для водителей, что служит системой улучшений качества жизни горожан. Эта инициатива показывает нацеленный подход местной власти к созданию удобного городской среды для всех жителей Подольска.

