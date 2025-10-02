В РЭО сообщили о возможном росте тарифов на вывоз мусора

В России рассматривается возможность десятикратного увеличения тарифов на утилизацию отходов. Об этом сообщили представители Российского экологического оператора (РЭО), о чем пишет «Российская газета».

В РЭО подчеркнули, что в ряде населенных пунктов стоимость вывоза мусора может стать непомерно высокой для граждан.

Андрей Рудаков, возглавляющий департамент вторичных материальных ресурсов РЭО, отметил, что в настоящее время часть московских отходов транспортируется в Калужскую область.

Он пояснил, что в будущем, возможно, отходы придется вывозить в более отдаленные регионы, например, в Псковскую область. Это, по его словам, приведет к значительному росту тарифов, возможно, до десятикратного увеличения. Рудаков предположил, что тариф может достичь 100 тыс. руб. в месяц, что сделает оплату невозможной для населения.

Как сообщалось в мае, власти дали регионам право увеличивать плату за негативное воздействие на окружающую среду, связанное с накоплением отходов, на 4,2%.

Ранее сообщалось, что около 1 млн кг вторсырья получили экоцентры сети «Югра Собирает».