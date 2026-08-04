Вы переплачиваете за ЖКУ: какие услуги УК не имеет права включать в квитанцию

Устойчивый рост коммунальных платежей заставляет жильцов внимательнее относиться к квитанциям, однако многие по-прежнему оплачивают услуги, которые по закону уже заложены в базовый тариф. Издание MagadanMedia подготовило памятку о том, как выявить незаконные начисления и добиться перерасчёта.

Согласно разъяснениям, в стандартную плату за содержание жилья уже включены текущий ремонт подъезда, крыши и внутридомовых инженерных сетей, вывоз мусора, уборка двора и обслуживание лифта. Если управляющая компания выставляет эти позиции отдельными строками, жильцы вправе запросить обоснование. В Минстрое подчеркнули, что взимать дополнительную плату за работы, уже учтённые в тарифе на содержание многоквартирного дома, неправомерно.

Что касается новых статей расходов — установка шлагбаумов, камер видеонаблюдения, домофонов и других улучшений, — УК может вводить их только после соблюдения чёткой процедуры. Необходимо провести общее собрание собственников, оформить протокол с итогами голосования и внести изменения в договор управления либо подписать дополнительное соглашение. Без этих документов требования об оплате считаются незаконными.

Для защиты своих интересов эксперты советуют регулярно, хотя бы несколько раз в год, сверять платёжки с условиями договора управления, где зафиксирован полный перечень услуг, включённых в тариф. Также важно вовремя подавать показания счётчиков — это позволяет избежать расчётов по завышенным нормативам. При возникновении сомнений собственники могут запросить у УК детальную расшифровку начислений.

Если управляющая компания уклоняется от ответа или отказывается корректировать суммы, жильцы вправе подать жалобу в Государственную жилищную инспекцию. Надзорный орган проверит действия УК и при выявлении нарушений обяжет сделать перерасчёт. Знание этих правил и своевременное реагирование помогают избежать необоснованных трат.