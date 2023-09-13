Детская областная больница в Красногорске станет принимать пациентов по полису ОМС со всей России

В Подмосковье появится своя большая детская больница, где смогут по полису ОМС получать медицинскую помощь мальчики и девочки не только из нашего региона, но и других субъектов страны. Проект, реализуемый при поддержке президента Владимира Путина, – масштабный. Напомним, камень в основание губернатор Андрей Воробьев, зампред правительства РФ Татьяна Голикова и президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заложили в 2021 году, сейчас готовность объекта составляет 75%. И весной 2024-го больница примет первых пациентов. Об этом сообщил Андрей Воробьев.

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Сейчас работа на стройплощадке кипит вовсю. Готов каркас здания. Рабочие активно занимаются внутренней отделкой помещений, обустраивают фасад и кровлю, монтируют инженерные сети. Также устанавливают металлоконструкции атриума. В работе монтаж лифтов, в 10-этажном здании они необходимы, и благоустройство территории. Чтобы создать достойные условия в максимально короткие сроки, строители трудятся в две смены.

«У нас в Подмосковье 1,7 млн ребятишек, и с каждым годом их число растет, поэтому тема качественной медицины для нас очень важна. Спасибо президенту, который поддержал проект строительства большого областного детского госпиталя в Красногорке. Мы стремимся создать центр с самыми передовыми технологиями. Планируем, что уже с весны следующего года по ОМС в госпитале смогут получать помощь дети со всей страны», - сказал Андрей Воробьев.

Важно и наполнение больницы. Как рассказал губернатор Андрей Воробьев, регион планирует закупить для учреждения больше 6 тыс. единиц оборудования.

«Это и тяжелая диагностическая техника – МРТ, КТ, рентген-аппараты, и все необходимое медицинское – стоматология, эндоскопия, ИВЛ. Из новейших технологий – система 3D-навигации для сложных операций на голове, позвоночнике и суставах, телеуправляемый рентген, высокоточная техника для эндоскопии и лапароскопии, самые современные тренажеры для реабилитации», – уточнил глава региона.

В больнице станут использовать технологии телемедицины и медицинских роботов.

Кроме того, область уже подбирает специалистов самой высокой квалификации – 400 врачей и порядка 470 человек среднего персонала.

Штат большой, но и фронт работы у него будет огромный – около 15 тыс. детей в год.

ОТДЕЛЕНИЯ НА ВСЕ РУКИ

Чтобы места хватило всем, в больнице создадут стационар на 420 коек. Сюда будут класть ребятишек, которым понадобится профильная помощь. А нужна она или нет, определят в диагностическом центре. Он сможет принимать до 300 маленьких пациентов в смену.

Тех, кому срочно понадобится вмешательство специалистов, предусмотрели вертолетную площадку.

Врачи самых разных специальностей станут оказывать помощь по 28 профилям. Лечение будут проводить как терапевтически, так и оперативно. Для этого создадут 17 стационарных отделений и 13 операционных. Стоит сказать о последних. Сюда закупят самые современные операционные столы и мониторы с возможностью телемедицинских консультаций.

В свободное же от работы время медики смогут совершенствовать свои навыки в специальном симуляционном центре, который также расположится в больнице.

Продумали все и для детей. Для них обустроят игровые комнаты, подходящие для разного возраста. А те, кому разрешат выходить на улицу, смогут прогуляться по скверу и заглянуть на детскую площадку.

Кроме того, внутри здания, которое занимает почти 100 тыс. кв. м, создадут удобную навигацию.

ЦЕНТР ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Кстати, это учреждение можно будет смело назвать главным центром детского здравоохранения Подмосковья. Его специалисты станут давать телемедицинские консультации коллегам на местах и при необходимости вместе с ними продумывать маршрутизацию пациента, чтобы он как можно скорее получил нужную помощь.