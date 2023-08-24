О деталях предстоящих выборов и электронном голосовании рассказали на пресс-конференции

Параллельно с выборами губернатора Московской области в сентябре пройдут дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному округу и депутатов в Советы десяти муниципальных округов. В этом году в Подмосковье впервые будет доступно дистанционное электронное голосование. При этом в Единый день отдать свой голос дистанционно смогут и жители других регионов России. Всего цифровое голосование проведут в 25 субъектах РФ, включая Москву. О деталях представители ЦИК рассказали на пресс-конференции.

УДАЧНЫЙ СТАРТ

Среди регионов, которые проводят в этом году дистанционное голосование, 18 «новичков». В их числе и Подмосковье. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова отметила, что для участия в электронном голосовании по всей России уже подано 760 238 заявок, и эта цифра меняется постоянно.

«30 и 31 августа пройдет тренировка по ДЭГ, в рамках которой состоится тестовое голосование», – сказала Памфилова.

Она подчеркнула, что ДЭГ проводится только наряду, а не вместо выборов в обычном формате. Классическое голосование на участках будет доступно всегда. Однако, по результатам опросов, 59% респондентов хотели бы, чтобы в их регионах было доступно дистанционное голосование.

ВСЁ ПО ПРАВИЛАМ

В ходе пресс-конференции эксперты подчеркнули, что дистанционное голосование обладает высокой степенью защиты – как технологической, так и с точки зрения процедуры. Безопасность такого голосования обеспечивают блокчейн-технологии и криптографическая обработка. Важно, что при абсолютной конфиденциальности сам избиратель может проверить, учтен ли его электронный голос.

Все условия для наблюдения тоже созданы. На дистанционном голосовании будут работать три категории наблюдателей. Первая – это айтишники, программисты, криптографы. Вторая – наблюдатели, работающие в территориальной комиссии. Третья – удаленные наблюдатели, которые смогут работать онлайн из любой точки России. В этом году каждый кандидат может сам зарегистрировать через портал госуслуг до трех таких наблюдателей.

ДВЕ РОЛИ

К слову, уже сформирована территориальная избирательная комиссия для работы именно с ДЭГ. В нее вошли представители 16 регионов, а секретарем стал представитель Подмосковья Антон Тимченко – его кандидатура предложена партией «Гражданская Платформа» и ОПМО.

«ТИК играет две роли. Первая – чисто бюрократическая. Это организующая комиссия по подготовке голосования, формированию и подписанию протокола с итогами голосования. Вторая роль – специфическая для ДЭГ. У нас есть процедуры, которые мы не можем доверить компьютеру», – отметил председатель ТИК ДЭГ Олег Артамонов.

Он подчеркнул, что некоторые процедуры нужно проводить вручную. Это необходимо для безопасности, в том числе для того, чтобы исключить подмену голосов. Например, речь идет о сборке и разделении ключей шифрования. Секретарь комиссии Антон Тимченко будет вести делопроизводство и обеспечивать соблюдение всех норм.

ВАЖНО

В Подмосковье подать заявку для участия в ДЭГ можно до 4 сентября. Регистрация на ДЭГ еще не является голосованием. Сделать выбор через интернет можно будет в те же дни, когда будут работать офлайн-участки: 8, 9 и 10 сентября.