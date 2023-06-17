«Аленичев пасовал, министр забивал»: житель Коломны рассказал, как сыграл в футбол со звездами

Этим летом в разных городах Подмосковья проходят матчи «Выходи во двор». Как рассказывают в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в них бывшие звезды российского футбола бьются против самых обыкновенных любителей. На прошлых выходных такая встреча прошла в Люберцах, и один из простых любителей сыграл в одной команде с Аленичевым, Титовым и Тихоновым. Зовут счастливчика Дмитрий Истинов. Он рассказал о внутренней кухне матчей «Выходи во двор».

ПРИШЛО СООБЩЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ

С недавних пор один «человек из народа» бегает за «Команду легенд» вместе с Егором Титовым, Андреем Тихоновым, Евгением Алдониным и другими звездами. В Люберцах на прошлой неделе им стал Дмитрий Истинов – специалист по сертификации «Коломенского завода», который выпускает дизели, пассажирские локомотивы и тепловозы. В футбол он никогда не играл профессионально, зато много бегает и занимается северной ходьбой.

«На матч я попал благодаря проекту «Суперлига Подмосковья», – рассказывает Дмитрий. – Я бегаю и зарабатываю за это баллы. Их потом можно обменять на билетики и участвовать в розыгрыше места в «Команде легенд». Каждый такой билетик стоил 80 баллов. Я приобрел шесть или семь билетиков, и мне повезло. Претендентов было человек 50».

Прямо в день розыгрыша Дмитрию пришло сообщение от организаторов. Нужно было только подтвердить свое участие и сообщить размер одежды для заказа формы. Никаких предварительных тренировок легенды не проводят.

«На игру я приехал где-то за два часа до начала, – вспоминает любитель. – В раздевалке познакомился со всеми игроками, конечно, все они известные личности. Тренер Валерий Гладилин спросил, на какой позиции я играл до этого. Я ответил, что был защитником. Это его очень обрадовало. Говорит: «У нас в нападении звезд хватает».

Фото: [ Дмитрий Белицкий ]

«ДАЖЕ НЕ ПАРЬСЯ»

Дмитрий признается, что, заходя в раздевалку, испытал мандраж, но звездные игроки с ним общались на равных и приветливо. Перед выходом кто-то из них посоветовал: «Даже не парься, а получай удовольствие от игры». Судя по всему, совет подействовал, потому что Дмитрий сыграл в обороне надежно.

«Есть ощущение, что легенды играют не на полную, а на три четверти своих сил, – делится Истинов. – Очень хорошо катают мяч, могут забивать и больше, но не хотят. Вся игра строится на лидерах ¬команды – Аленичеве, Титове и Тихонове. Но в Люберцах они старались пасовать на более молодых. Министр Дмитрий Абаренов, например, забил четыре гола. Мне тоже давали возможность пробить. После матча даже получил небольшую порцию похвалы от тренера и игроков. Говорят, не ожидали, что так хорошо играю в пас. Было очень приятно».

В Люберцах звезды вновь одержали победу над любителями. На этот раз со счетом 7:5. После этого атмосфера в раздевалке стала еще бодрее. Звезды расписались на футбольной форме Дмитрия, оставили автографы на сувенирных мячах и сделали с ним много фотографий. Хотите так же? Начинайте бегать с «Суперлигой Подмосковья».