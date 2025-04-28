Хет-трик Свечникова, первые очки в плей-офф Демидова: русский день в НХЛ

В ночь на 28 апреля в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) были сыграны четыре матча первого круга плей-офф, в которых заметную роль сыграли российские игроки.

Свечников приближает «Каролину» к выходу в следующий круг

«Каролина Харрикейнз» выиграли четвертый матч серии с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2) и теперь находятся в шаге от выхода в следующий круг (3:1).

Героем встречи стал российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников. В предыдущих трех матчах на его счету было два балла за результативность — гол и передача, а в этот раз форвард отметился хет-триком.

Свечников открыл счет, в большинстве забросил третью шайбу, которая стала победной, а затем приговорил «Нью-Джерси» голом в пустые ворота.

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов отметился малым штрафом, а голкипер Петр Кочетков сыграл первый матч в нынешнем плей-офф, заменив во втором периоде Фредерика Андерсена.

Овечкин не забивает, но «Вашингтон» побеждает

Фото: [ ХК «Вашингтон Кэпиталз» ]

В одной победе от выхода в следующий круг находится и «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. В четвертом матче серии с «Монреаль Канадиенс» капитан «Столичных» результативными действиями не отметился, но это не помешало «Вашингтону» победить — 5:2.

Дилан Строум из «Вашингтона» открыл счет, но к концу второго периода «Кэпиталз» оказался в роли проигрывающих. «Монреаль» дважды реализовал численное преимущество, и оба раза помогал отличиться партнерам 19-летний Иван Демидов. Это первые очки нападающего «Канадиенс» в плей-офф. Вторую шайбу «Монреаль» забросил, когда на скамейке штрафников находился Овечкин.

Более опытный «Вашингтон» все-таки вырвал победу. Победный гол на счету Эндрю Манджипане, а две последние шайбы влетели в пустые ворота.

Возрождение «Сент-Луиса», проблемы в защите у «Эдмонтона»

Фото: [ ХК «Сент-Луис Блюз» ]

«Сент-Луис Блюз», проиграв в гостях два стартовых матча победителю регулярного чемпионата «Виннипег Джетс», дома одержал две впечатляющие победы (7:2, 5:1) и сравнял счет в серии — 2:0.

Павел Бучневич после четырех очков в предыдущем матче на этот раз ограничился одной результативной передачей, поучаствовав в голе Роберта Томаса. Всего на счету россиянина 7 (3+4) очков в четырех матчах плей-офф.

«Эдмонтон Ойлерз» невероятным образом вырвал победу в четвертом матче у «Лос-Анджелес Кингз» (4:3) и сравнял счет в серии. Команда Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля уступала в середине третьего периода — 1:3. На последней минуте «Нефтяники» сравняли счет, а под конец первого овертайма Драйзайтль использовал удаление Владислава Гаврикова.

Яркая победа не отменяет проблем «Эдмонтона» в обороне: за четыре матча команда пропустила 19 шайб.