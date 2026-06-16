Комментируя скандал вокруг блогера Анны Еремеевой, которую затравили в Сети после критики использования искусственного интеллекта в новом треке, общественный деятель призвал артистов отказаться от машинной имитации творчества, а правоохранительные органы — жестко пресечь кибератаки на девушку.

Подмена живого человеческого голоса нейросетями в музыкальной индустрии является прямым обманом слушателей и духовным насилием над культурой. С таким заявлением в беседе с REGIONS выступил председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

«Это симптом глубокой болезни нашего общества»

По словам Михаила Иванова, эта история — не просто конфликт в соцсетях, а симптом глубокой болезни общества. Девушка, как отметил спикер, высказала профессиональное мнение, указав на «роботизированность» голоса в припеве и на то, что настоящие певцы лишь добавили свои партии к ИИ-заготовке.

«А в ответ — оскорбления от продюсера, массовые спам-атаки, попытки взлома аккаунтов. То есть угрозы и травля. За что? За то, что она сказала правду. Эта правда неудобна тем, кто зарабатывает деньги, подменяя живое творчество машинной имитацией», — заявил Иванов.

Искусство как дар Божий

С православной точки зрения, по словам председателя движения, искусство, музыка, песня — это дар Божий человеку, выражение души, эмоций, мыслей. «Когда мы заменяем живой голос сгенерированным ИИ, мы не просто экономим на артистах. Мы обесцениваем само понятие творчества. Мы превращаем музыку в фабричный штамп. И если при этом создатели трека еще и травят тех, кто указывает на подмену, это уже не просто бездуховность, это агрессия против правды», — подчеркнул он.

«Псалмопевец Давид говорил: „Господи! кто может пребывать в жилище Твоем? Тот, кто говорит истину в сердце своем“ (Пс. 14:1–2). Когда же истину затыкают ботами и оскорблениями, мы имеем дело с духовным насилием», — добавил Михаил Иванов, подчеркнув, что не призывает к запрету технологий. ИИ, по его словам, может быть инструментом, помощником.

«Но он не может быть автором, не может быть „певцом“, не может передавать душу. И когда слушателям втирают, что это „поет артист“, а на деле — нейросеть, это обман потребителя. А обман — грех», — заявил Иванов.

По его словам, проблема в том, что за этой технологией теряется человек, теряется возможность для настоящих певцов, настоящих артистов. «Я призываю правоохранительные органы обратить внимание на эту ситуацию. Если массовые спам-атаки и попытки взлома имеют системный характер, это уже не просто „интернет-склоки“. Это действия, подпадающие под статью 272 УК РФ „Неправомерный доступ к компьютерной информации“ и статью 138.1 УК РФ о незаконном обороте средств для негласного получения информации. Хватит с нас „виртуальных войн“, которые переходят в реальное насилие», — предупредил Михаил Иванов.

Анна Еремеева, по словам спикера, поступила правильно, публично указав на подмену. «Христианин всегда должен свидетельствовать об истине, даже если это неудобно сильным мира сего. Ей — моральная поддержка. А создателям „хитов“ — совет: не бойтесь правды. Пойте сами, сочиняйте сами, не прячьтесь за нейросети», — заключил председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.