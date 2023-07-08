Новый холодильник и дворы для «чилла»: риелторы назвали главные «приманки» для квартиросъемщиков

В России растет спрос на долгосрочную аренду жилья. По данным исследования «Авито Недвижимость», только во втором квартале этого года активность арендаторов выросла на 10%. Однако популярностью пользуются далеко не все квартиры. Спрос растет на комфортные «однушки» и «двушки», пусть небольшие по площади. Подмосковье соответствует трендам, здесь активно строят современное жилье. Например, недавно Министерство жилищной политики Московской области сообщило о вводе 12 новых многоквартирных домов и четырех таунхаусов.

ДАЖЕ НОВЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК ИГРАЕТ РОЛЬ

Рост интереса к долгосрочной аренде в последние месяцы заметила и риелтор Олеся Рудакова. У этого есть несколько причин.

«Многие не готовы брать на себя обязательства, связанные с ипотекой. Поэтому выбирают аренду», – объясняет руководитель агентства недвижимости «Оранж» в Щелкове Олеся Рудакова.

Но требования к жилью выросли. Риелтор говорит, что клиенты по-прежнему экономят на метраже, а вот за ремонт, удобное расположение дома и просто красоту вокруг готовы доплатить.

«Люди обращают внимание на ремонт, мебель, запахи, даже новый холодильник может сыграть роль. Молодежь привлекают возможности новых жилых комплексов, где дворы без машин, а на территории есть Wi-Fi и комфортные зоны отдыха, где можно, говоря современным языком, «чилить», – делится Рудакова.

Кроме того, люди больше не готовы много времени тратить на дорогу до работы, ближайшего парка или парикмахерской.

«Раньше многие соглашались на отдаленный район, чтобы сэкономить. Сейчас, наоборот: пусть дороже или меньше площадью, но чтобы рядом был транспорт, кафе и парикмахерская», – отмечает риелтор.

ЖИТЬ, ЧТОБЫ РАБОТАТЬ

Олеся Рудакова добавляет: в последнее время стало больше и заказов от компаний, которые снимают жилье для своих сотрудников. Это связано с тем, что многие предприятия сейчас переезжают в поисках более выгодных площадок. Некоторые компании предоставляют сотрудникам жилье и после переезда ищут для них новые квартиры – ближе к рабочему месту.

Кстати, с работой связан и другой вариант аренды, который тоже пользуется популярностью. Сотрудник подмосковного агентства недвижимости «Градомиръ» Ольга Кухоцкая говорит, что в Сергиевом Посаде, к примеру, квартиры часто снимают на время длительных командировок по два-три месяца. Но чаще квартиры нужны на долгий срок – от 11 месяцев и больше.

«В последние месяцы действительно спрос сильно вырос. Арендатора в однокомнатную квартиру с хорошим ремонтом можно найти буквально за 2–3 дня», – говорит риелтор.

Спрос на аренду подстегивает и развитие коммерческих объектов, где в ближайшем будущем ожидается набор сотрудников. Например, гендиректор агентства «Альтаир Недвижимость» в Электростали Юлия Ваньчкова отмечает, что спрос вырос в связи со строительством в городе складского комплекса крупного маркетплейса.

кстати

Риелтор Олеся Рудакова говорит, что цена аренды может практически вдвое снизиться из-за определенных «дефектов». Например, если в квартире есть закрытая «комната-склад», где хозяева оставили свои вещи.

Что по ценам?

По данным риелтора Ольги Кухоцкой, в Сергиевом Посаде сейчас снять однокомнатную квартиру с хорошим ремонтом можно за 20–25 тыс. руб. в месяц.