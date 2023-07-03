Недвижимость за рубль: новая цифровая услуга для бизнеса поддержит подмосковных предпринимателей

Почти четверть дохода в бюджете Подмосковья приносит малый и средний бизнес — такие данные привел губернатор Московской области Андрей Воробьев во время традиционного совещания с членами правительства и главами муниципалитетов. От того, насколько комфортны, удобны, адекватны меры поддержки предпринимателя, зависит и стабильность экономики. Недавно заработала программа аренды недвижимости за рубль. Готовятся и другие меры поддержки. Важно, что все их можно получить в электронном виде.

БЕЗ ТОРГОВ НА 10 ЛЕТ

Предприниматели в Подмосковье могут получить за 1 рубль не только землю, но и помещения и целые здания.

«Новую цифровую услугу «Недвижимость за 1 рубль» мы запустили по аналогии с «Землей за 1 рубль». Без торгов можно получить помещения, которые требуют вложений в ремонт. Это важный акцент, и он должен быть понятен бизнесу», — отметил глава региона.

Услуга стартовала 15 июня, и уже сейчас в Богородском округе предпринимателям предоставили 46 объектов, в Люберцах — 31, в Серпухове — 24. В ближайшее время добавят еще 250 объектов — к работе активно подключают глав округов.

«Арендовать без торгов помещение можно на 10 лет, здание – на 15», — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

АРЕНДА ОНЛАЙН

Чтобы получить услугу, не нужно никуда ехать. Помещение или все здание целиком предприниматель может выбрать на инвестпортале Подмосковья. Схема простая: выбрать объект — подать заявку — дождаться разрешения (10 дней на рассмотрение) — подписать договор с помощью цифровой подписи (ЭЦП).

Но и после этого предприниматель имеет право получить субсидии на франшизу, на процентную ставку по кредиту, на покупку оборудования или льготный заем фонда Московской области.

Единственное ограничение — на предприятии не должно работать более 250 человек, а выручка должна быть — до 2 млрд рублей. Сначала придется вложиться в ремонт, у бизнеса на него есть 1,5 года, на реконструкцию недвижимости — 3 года. Если износ здания более 80%, то аренда составит 1 рубль за 1 квадратный метр в год, а если менее 80% – ставку приравняют к налогу на имущество.

5 НОВЫХ СЕРВИСОВ

«Важно, чтобы удобных сервисов для бизнеса становилось больше», — отметил губернатор.

Мининвест Подмосковья уже разработал 5 новых сервисов.

Два из них для выходящих на внешний рынок: «Путь экспортера» — алгоритм, как начать продавать на внешнем рынке и «Поставь товар в контейнер» — по договоренности с транспортными компаниями, в том числе с РЖД, можно будет отправить свой товар.

Еще два сервиса комплексные, с готовым пакетом мер поддержки: «Открой бизнес на 1—2 этажах многоквартирного дома» и «Начни бизнес в парках».

«Начни производство быстро» поможет купить промышленную недвижимости формата «лайт-индастриал», где производственные или складские помещения совмещены с удобными офисами. При объединении с промипотекой получится готовое «коробочное решение для бизнеса».