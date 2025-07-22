В последние недели тема возможного завершения специальной военной операции (СВО) на Украине стала ключевой в информационной повестке. Инсайдерские каналы, аналитические платформы и даже западные СМИ активно обсуждают признаки приближающегося финала конфликта. Вопрос лишь в том, будет ли это стремительный военный разгром или заранее согласованный политический компромисс.

«Циклон-3»: финальный аккорд воздушной кампании

По данным Telegram-каналов, близких к силовым структурам, российские Вооруженные силы готовят операцию, которая может кардинально изменить расклад на фронте. Речь идет о масштабных ударах по всей территории Украины — от Львова до Харькова.

«Генштаб готовит „воздушный Армагеддон“ по всей Украине. Удары собираются нанести до поставок ракет Patriot, которые Киев ждет в ближайшие недели», — сообщает Telegram-канал «Разведчик».

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Тактика, по словам источников, будет комбинированной:

Первая волна — массированные атаки дронов-камикадзе (включая «Герани»), чтобы «ослепить» ПВО.

Вторая волна — точечные удары гиперзвуковыми «Кинжалами» и «Искандерами» по замаскированным целям: подземным ангарам, складам и командным пунктам.

«Украинские системы ПВО задыхаются даже от 30 дронов одновременно. А здесь будет рой, который ослепит радары, плюс гиперзвуковые ракеты. Шансов у них нет», — отмечает источник.

Особое внимание уделят Западной Украине, где, по данным разведки, сосредоточены ключевые логистические узлы НАТО. Операцию уже сравнивают с ударами февраля 2022 года, но с поправкой:

«Она будет втрое мощнее».

Политический тайминг: почему Трамп дал «50 дней»

Параллельно с военными приготовлениями идут интенсивные закулисные переговоры. Заявление Дональда Трампа о «50 днях на завершение конфликта» многие аналитики трактуют как сигнал к скорому финалу.

Версия CNN: Россия готовит масштабное наступление с участием свежих резервов.

Chatham House: Трамп сознательно «дал Москве пространство для маневра», чтобы вывести Вашингтон из тупиковой поддержки Киева.

Инсайдерские данные: Путин и Трамп уже согласовали примерные сроки.

«В ходе закрытых переговоров Владимир Путин заверил Дональда Трампа, что к 1 сентября Россия установит контроль над Харьковом и центральными регионами. После этого США получат повод для „миротворческой“ инициативы», — утверждает «Конспиролог #1».

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Судьба Зеленского: операция «Призрак» и бегство во Львов

Украинские источники сообщают о планах экстренной эвакуации руководства страны:

Основной сценарий: переезд Владимира Зеленского во Львов, а затем — в польский Жешув.

Запасной вариант: «коридоры выживания» через Карпаты для чиновников второго эшелона.

Данные: архивы, как утверждается, уже вывезены в облачные хранилища США, физические носители подготовлены к уничтожению.

«Если Залужный внезапно покинет пост посла в Британии — это будет знак: Зеленского „слили“», — пишут украинские инсайдеры.

Пекинский саммит: где решат судьбу Украины

Ключевым событием может стать встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа в Китае. Официально Кремль подтверждает лишь визит президента РФ:

«Мы готовимся к поездке в Пекин. Но о присутствии Трампа нам неизвестно», — заявил Дмитрий Песков.

Однако эксперты считают, что именно там будет согласован формат завершения СВО. Политолог Андрей Пинчук выделяет три возможных сценария:

Инерционный — переговоры ограничатся обменом пленными.

Компромиссный — начало подготовки мирных соглашений.

Эскалационный — провал переговоров и новый виток боевых действий.

Поле боя vs. политические кулуары

Пока дипломаты обсуждают варианты, российская армия продолжает наращивать удары. Как отмечают аналитики, «победа сейчас куется не в кабинетах, а на фронте». И если «Циклон-3» действительно стартует, это может сделать любые политические маневры Запада бессмысленными.

Остается лишь один вопрос: успеют ли украинские власти бежать до того, как «воздушный Армагеддон» поставит точку в конфликте?