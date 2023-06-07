Безопасные решения, но правовые вопросы: IT-эксперт оценил беспилотное такси «Яндекса» в Москве

«Яндекс» запустил беспилотное такси в Москве, сообщает пресс-служба компании. Пока вызвать такую машину в приложении «Яндекс Go» могут только совершеннолетние пользователи, которые оставили заявку на сайте проекта. При этом с пассажиром будет сидеть водитель-испытатель — так решило правительство.

Покататься на беспилотном такси пока что можно только в Ясеневе с 7 утра до часу ночи. В районе около 40 точек посадок и высадки. Так, можно доехать от метро до школы, магазина или Битцевского парка. Машина не берет больше одного пассажира. Стоимость поездки начинается от 100 рублей.

Начальник управления по работе с резидентами кластера «Ломоносов» Андрей Дембицкий отметил, что беспилотное такси с водителем уже давно ездит в татарстанском Иннополисе. По данным «Яндекса», было совершено уже более 60 тысяч поездок.

«Одним из главных преимуществ беспилотных такси является снижение риска инцидентов, связанных с человеческим фактором. Такие автомобили обычно оснащены сенсорами, камерами и другими технологиями, которые позволяют им обнаруживать препятствия и принимать безопасные решения на дороге», — заявил Дембицкий в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседник издания не сомневается в том, что со временем такси будут полностью управляться ИИ. Эксперт видит в этом только плюсы: уменьшится цена за поездку, а дороги будут использоваться более эффективно за счет оптимизации маршрутов. Однако Дембицкий опасается возможности взлома беспилотного такси.

«Кроме того, для их использования необходимо решить множество правовых и этических вопросов. Например, кто несет ответственность в случае аварии? Какие правила должны регулировать действия такого автомобиля в критических ситуациях? Эти вопросы требуют внимательного рассмотрения и разработки соответствующих нормативных актов», — заключил эксперт.

Ранее юрист Юрий Капштык рассказал, кто будет виноват, если беспилотное такси собьет человека.