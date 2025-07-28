Прилетят ли инопланетяне на Землю в ноябре? О каком враждебном НЛО спорят ученые

Астрономическое сообщество взбудоражено: в Солнечную систему вошел таинственный объект, получивший обозначение 3I/ATLAS. Его необычные характеристики заставили некоторых ученых заговорить о возможном искусственном происхождении. Но действительно ли мы столкнулись с первым свидетельством внеземного разума, или это очередная научная мистификация?

Технические параметры объекта

Объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля 2025 года, обладает рядом уникальных особенностей:

Гигантские размеры: диаметр составляет 20-24 км (сравнимо с нью-йоркским Манхэттеном)

Необычная траектория: движется по гиперболической орбите, что указывает на межзвездное происхождение

Странное поведение: в ноябре 2025 года объект скроется от земных наблюдателей в солнечном свете

«Это классический сценарий для разведывательного зонда. Если бы я проектировал систему наблюдения за чужой цивилизацией, я выбрал бы именно такой подход», – отмечает профессор Ави Леб из Гарварда.

Аргументы «за» искусственное происхождение

Сторонники инопланетной гипотезы приводят несколько доводов:

Оптимальные сроки наблюдения: ноябрьское сближение с Солнцем делает невозможным детальное изучение с Земли

Аномальная форма: предварительные данные указывают на нехарактерную для комет структуру поверхности

Исторический прецедент: объект Оумуамуа в 2017 году уже демонстрировал необъяснимые характеристики

Фото: [ изображение сгенерировано ИИ/freepik.com ]

Контраргументы скептиков

Однако большинство астрономов остаются непреклонны:

«Это типичная межзвездная комета. За последние годы мы обнаружили уже несколько подобных объектов, и все они оказались естественными образованиями», – утверждает доктор Крис Линтотт из Оксфорда.

Российские ученые также скептически оценивают инопланетную версию.

«Современные телескопы позволяют четко определить состав объекта. Все данные указывают на ледяное ядро с включениями космической пыли – классическая кометная структура», – поясняет профессор РАН Натан Эйсмонт.

Что будет в ноябре? Реальный сценарий

По расчетам астрономов, 3I/ATLAS максимально сблизится с Солнцем в конце ноября 2025 года. В этот период:

Объект станет недоступен для наблюдения с Земли на 2-3 недели

Его яркость может увеличиться в тысячи раз

Возможно образование хвоста (если это действительно комета)

«Это уникальная возможность изучить вещество из другой звездной системы. Но говорить о какой-либо угрозе или искусственной природе преждевременно», – отмечает доктор Эйсмонт.

Почему эта история важна?

Независимо от природы 3I/ATLAS, его появление:

Тестирует готовность человечества к неожиданным космическим явлениям

Демонстрирует прогресс в обнаружении межзвездных объектов

Поднимает вопрос о необходимости международного протокола реагирования

Фото: [ изображение сгенерировано ИИ/freepik.com ]

«Главный урок – мы должны быть готовы к любым сценариям. Даже если в 99,9% случаев это окажется кометой, мы обязаны проверить оставшиеся 0,1%», – заключает профессор Леб.

Окончательные выводы о природе 3I/ATLAS ученые смогут сделать только после ноября, когда объект вновь станет доступен для наблюдений. Пока же эта история остается одной из самых интригующих научных загадок года, будоражащей воображение и специалистов, и обывателей.