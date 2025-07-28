Прилетят ли инопланетяне на Землю в ноябре? О каком враждебном НЛО спорят ученые
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Астрономическое сообщество взбудоражено: в Солнечную систему вошел таинственный объект, получивший обозначение 3I/ATLAS. Его необычные характеристики заставили некоторых ученых заговорить о возможном искусственном происхождении. Но действительно ли мы столкнулись с первым свидетельством внеземного разума, или это очередная научная мистификация?
Технические параметры объекта
Объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля 2025 года, обладает рядом уникальных особенностей:
- Гигантские размеры: диаметр составляет 20-24 км (сравнимо с нью-йоркским Манхэттеном)
- Необычная траектория: движется по гиперболической орбите, что указывает на межзвездное происхождение
- Странное поведение: в ноябре 2025 года объект скроется от земных наблюдателей в солнечном свете
«Это классический сценарий для разведывательного зонда. Если бы я проектировал систему наблюдения за чужой цивилизацией, я выбрал бы именно такой подход»,
– отмечает профессор Ави Леб из Гарварда.
Аргументы «за» искусственное происхождение
Сторонники инопланетной гипотезы приводят несколько доводов:
- Оптимальные сроки наблюдения: ноябрьское сближение с Солнцем делает невозможным детальное изучение с Земли
- Аномальная форма: предварительные данные указывают на нехарактерную для комет структуру поверхности
- Исторический прецедент: объект Оумуамуа в 2017 году уже демонстрировал необъяснимые характеристики
Фото: [изображение сгенерировано ИИ/freepik.com]
Контраргументы скептиков
Однако большинство астрономов остаются непреклонны:
«Это типичная межзвездная комета. За последние годы мы обнаружили уже несколько подобных объектов, и все они оказались естественными образованиями»,
– утверждает доктор Крис Линтотт из Оксфорда.
Российские ученые также скептически оценивают инопланетную версию.
«Современные телескопы позволяют четко определить состав объекта. Все данные указывают на ледяное ядро с включениями космической пыли – классическая кометная структура»,
– поясняет профессор РАН Натан Эйсмонт.
Что будет в ноябре? Реальный сценарий
По расчетам астрономов, 3I/ATLAS максимально сблизится с Солнцем в конце ноября 2025 года. В этот период:
- Объект станет недоступен для наблюдения с Земли на 2-3 недели
- Его яркость может увеличиться в тысячи раз
- Возможно образование хвоста (если это действительно комета)
«Это уникальная возможность изучить вещество из другой звездной системы. Но говорить о какой-либо угрозе или искусственной природе преждевременно»,
– отмечает доктор Эйсмонт.
Почему эта история важна?
Независимо от природы 3I/ATLAS, его появление:
- Тестирует готовность человечества к неожиданным космическим явлениям
- Демонстрирует прогресс в обнаружении межзвездных объектов
- Поднимает вопрос о необходимости международного протокола реагирования
Фото: [изображение сгенерировано ИИ/freepik.com]
«Главный урок – мы должны быть готовы к любым сценариям. Даже если в 99,9% случаев это окажется кометой, мы обязаны проверить оставшиеся 0,1%»,
– заключает профессор Леб.
Окончательные выводы о природе 3I/ATLAS ученые смогут сделать только после ноября, когда объект вновь станет доступен для наблюдений. Пока же эта история остается одной из самых интригующих научных загадок года, будоражащей воображение и специалистов, и обывателей.