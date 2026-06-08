«Будет хождение в крови по колено»: от какого рокового шага предупреждала Москву слепая деревенская провидица

В мае 1989 года, когда Советский Союз казался незыблемым, слепая старица из смоленской глубинки произнесла слова, которые тогда никто не воспринял всерьез. «Будет ломка построек и народа, — сказала она своим духовным чадам, — и хождение в крови по колено». Через два с половиной года СССР рухнул. А еще через несколько лет Россия погрузилась в чеченскую войну, пишет в материале РИА Новости .

Но у этой женщины, прошедшей через ад коллективизации, войны и хрущевских гонений, было и другое пророчество — о Москве. Она настойчиво повторяла: «Не покидайте Москву. Только так Третий Рим устоит. А четвертому не бывать».

Почему та, что знала о грядущих катастрофах, велела оставаться в городе, который столетиями называют сердцем России?

Три имени — одна судьба

Она родилась в 1926 году в крестьянской семье, где в одном доме теснилось двадцать человек. Девочку назвали Феодосией. В три года ее разбил паралич ног, и всю оставшуюся жизнь она провела без движения. Родные тяготились беспомощным ребенком: кормили плохо, а потом и вовсе оставили умирать — одну в пустом доме.

Ее нашли православные монахини. В 1943 году насельница Вяземского Аркадьевского монастыря Наталия взяла девочку под опеку. Но вскоре обитель закрыли, сестер отправили по тюрьмам — уцелела лишь Наталия. Вдвоем они поселились в селе Темкино Смоленской области. В двадцать лет Феодосию постригли в послушницы с именем Тихона.

После смерти Наталии Тихона осталась совсем одна — парализованная, в заброшенном доме. Пришлось нанимать двух соседок, чтобы те помогали выжить. В 1976 году ее постригли в монахини, а в 1978-м — в схимонахини под именем Макария, в честь преподобного Макария Египетского.

Так девочка, которую бросили умирать под столом, стала святой, чьи пророчества вспоминают сегодня.

«Ломка построек и народа»

В мае 1989 года, когда Горбачев еще возглавлял СССР, а слово «перестройка» звучало как обещание перемен к лучшему, Макария увидела совсем другое. Ее последователи записали: будет «ломка построек и народа», а также «хождение в крови по колено».

Тогда эти слова сочли иносказанием. Но прошло чуть больше двух лет — и Советский Союз исчез с карты мира. «Ломка построек» — развал государственной машины. «Ломка народа» — трагедия миллионов, в одночасье оказавшихся гражданами разных стран, за чертой бедности, без работы и без будущего.

А затем пришла «кровь по колено». Чеченские войны, унесшие десятки тысяч жизней, подтвердили: старица не ошиблась.

Если женщина, прикованная к постели в глухой смоленской деревне, с такой точностью увидела грядущие катастрофы — почему мы должны игнорировать остальные ее слова?

Почему Москва и почему Третий Рим

Учение о Третьем Риме — не метафора. Оно восходит к старцу Филофею, который еще в XVI веке писал: «Два Рима пали, третий стоит, а четвертому не бывать». Первый Рим — языческая империя, павшая под натиском варваров. Второй Рим — Константинополь, захваченный турками в 1453 году. Третий Рим — Москва, хранительница православия. И четвертому, по словам и Филофея, и схимонахини Макарии, не бывать никогда.

Старица впитала это учение, но придала ему новый, предельно практический смысл. Она не просто повторяла догмат. Она требовала от православных христиан конкретного действия: оставаться в Москве. Не бежать за границу в поисках легкой жизни. Не покидать Россию, когда становится трудно. Потому что только физическое присутствие верующих, только их молитва и их дела способны удержать Третий Рим.

Для нее, пережившей коллективизацию, войну, репрессии и хрущевские гонения, это было не теорией. Она видела, как закрывали храмы, сажали священников, выбрасывали иконы. И она же дожила до времени, когда Россию снова назвали Россией, а вера перестала быть преступлением. «Просвещение Господне», — называла она этот период. И считала, что он наступил в том числе потому, что кто-то не уехал. Кто-то остался и молился.

«Не покидайте Москву»

Сегодня этот наказ звучит особенно остро. Тысячи людей размышляют об отъезде из столицы, из страны. Кто-то ищет безопасности, кто-то — комфорта, кто-то просто устал от бесконечных тревог. Схимонахиня Макария отвечает всем им: «Не покидайте Москву».

Она говорила это не потому, что не понимала тяжести обстоятельств. Напротив — она понимала их лучше многих. Парализованная, одинокая, прошедшая через ужас брошенности, она знала цену страданию. Но она знала и другое: Третий Рим держится не на политиках и не на армиях. Он держится на тех, кто молится.

Перед смертью, а скончалась она на 67-м году жизни, Макария оставила последнее наставление. Простое и безжалостное к человеческому малодушию: «Молитесь. Только так можно обрести спасение».

Ни политических прогнозов, ни планов на будущее. Только молитва. Только вера. Только Москва.