«Буря стихла, но Солнце говорит»: что ждать метеозависимым 10 июня после геомагнитного шторма

Геомагнитная обстановка 10 июня постепенно стабилизируется после продолжительного периода возмущений. Несмотря на недавний шторм, ученые отмечают снижение активности магнитосферы и переход к спокойному фону.

При этом полностью расслабляться метеозависимым людям пока рано: на Солнце продолжаются вспышки, которые могут поддерживать нестабильность космической погоды.

Магнитная обстановка 10 июня: прогноз ученых

По оценкам специалистов, вероятность магнитной бури 10 июня составляет около 17%. Еще примерно 40% приходится на слабые геомагнитные возмущения, и около 43% — на спокойное состояние магнитосферы.

Индекс планетарной активности Kp, по прогнозам, не превысит 3,5 балла. Это означает, что полноценной магнитной бури не ожидается.

С точки зрения геофизиков, это уровень, при котором серьезного влияния на самочувствие большинства людей не фиксируется.

Что происходит на Солнце сейчас

Несмотря на улучшение ситуации, солнечная активность остается заметной.

За последние сутки зарегистрировано несколько вспышек класса C. Такие вспышки считаются слабыми и обычно не вызывают серьезных последствий для Земли.

Индекс солнечной активности держится около 4,9, а скорость солнечного ветра остается в пределах нормы. Это говорит о том, что Солнце продолжает работать в активном режиме, но без опасных выбросов уровня M или X.

Стоит ли метеозависимым волноваться 10 июня

В большинстве случаев 10 июня не считается опасным днем для метеочувствительных людей.

Возможные ощущения, на которые иногда жалуются:

легкая усталость;

колебания настроения;

повышенная чувствительность к погоде;

снижение концентрации внимания.

Однако такие симптомы чаще связаны не с магнитной бурей, а с общей перестройкой организма после периода геомагнитного напряжения.

Почему вспышки есть, а бури нет

Солнечные вспышки и магнитные бури — не одно и то же явление.

Даже при наличии вспышек класса C, как в последние дни, воздействие на Землю может быть слабым или вовсе отсутствовать. Для сильных геомагнитных бурь обычно нужны мощные выбросы плазмы, направленные прямо к планете.

Именно поэтому активное Солнце не всегда означает ухудшение самочувствия у людей.

Как провести день метеозависимым

Даже в спокойный период врачи рекомендуют придерживаться простых правил:

соблюдать режим сна;

пить достаточно воды;

избегать переутомления;

не перегружать нервную систему;

больше времени проводить на свежем воздухе.

Людям с хроническими заболеваниями стоит продолжать обычную терапию и контролировать самочувствие.

Когда возможны новые возмущения

По предварительным прогнозам, после 10 июня возможны кратковременные геомагнитные колебания в середине месяца.

При этом долгосрочная обстановка в целом выглядит более стабильной, чем в начале июня, но специалисты подчеркивают, что ситуация на Солнце может быстро меняться.

Коротко: главное

10 июня вероятность магнитной бури — около 17%.

Полноценного геошторма не ожидается.

На Солнце фиксируются слабые вспышки класса C.

Большинство метеозависимых могут чувствовать себя стабильно.

10 июня 2026 года можно считать днем восстановления космической погоды, хотя Солнце пока остается в активной фазе и продолжает удерживать внимание ученых.