Чем удивили гостей в этом году на гастрономическом фестивале под Истрой

Традиционный гастрономический фестиваль прошел под Истрой уже в восьмой раз. В этом году он длился три дня. Мероприятие организовали при поддержке губернатора и правительства Московской области. Российские производители сыров, вина, хлеба, мясных и рыбных изделий представили все разнообразие своей продукции. Только сыров тут более 500 видов -150 тонн. Посетителей было столько, что не сразу подойти к витринам. Рассказываем, чем ещё удивили фермеры и зачем на фест привлекают молодежь.

ЧТО ЗА ДИКОВИНКА

"Кому сырные конфеты? Подходите! Пробуйте!" - слышится задорный женский голос из шатра.

Конечно такое предложение подкупает своей новизной, и люди тянутся к прилавку полакомиться. Но протолкнуться к витрине сложно. Вокруг толчея. Когда, наконец, получается подвинуться ближе, продавец Виктория Чоботова начинает бойко рассказывать, что же это за диковинка такая.

- Внутри начинка самого сыра с фруктами, ягодами. А сверху все это обливается уже шоколадом с трюфелем. Когда кричишь "конфета с сыром!" все оборачиваются, подходят, дегустируют и покупают, - рассказывает продавец и представитель компании изготовителя из столицы Виктория Чоботова.

Реклама - не пустышка. Виктория зазывает не зря. Конфеты при дегустации оказываются действительно вкусными: сыр "дружит" с шоколадом. Пока осознаешь это сочетание, продавец тут же предлагает вторую изюминку со своего прилавка - сыр с голубой плесенью.

- Пикантный. Выдерживается больше 12 месяцев. Сыр приобретает карамельный темный цвет. Он очень острый на вкус. Но покупать его не боятся. Сейчас люди хотят уже что-то интересное. Для кого-то это агрессивный сыр, а кто-то любит такие "вонючки", - объясняет продавец.

НОВИНКИ В ПРОДАЖЕ

Столпотворение не только возле прилавка Виктории. Вся ярмарка полна людей. Когда проходишь между рядами, кажется, что находишься в улье, где все жужжат, двигаются и пробуют что-то на вкус. Гастрономический фестиваль на сыроварне Олега Сироты под Истрой - один из самых крупных во всей России. В этом году на него приехали почти 350 фермерских хозяйств из 49 регионов страны.

- Этот фестиваль - точка выхода на рынок. Для многих ребят, приехавших из регионов, из маленьких деревень, это возможность выйти на московский, на российский рынок, - рассказывает сыровар Олег Сирота.

Именно к этому фестивалю на сыроварне тоже подготовили новинки.

- Козий сыр выпустили наконец. Раньше не могли. У нас у самих козьего молока было мало. Сейчас нашли хорошую ферму в Тульской области. Там ребята построили, наверное, лучшую козью ферму в России из всех, что я видел точно. И у нас еще вышел такой пикантный сыр ароматный. Он с плесенью, только с красной, - уточняет сыровар.

На фестивале могли выбрать для себя сыр даже те, у кого непереносимость лактозы. Обычный, из коровьего молока не подойдет, а вот из овечьего - в самый раз. Такой привезли фермеры из Крыма.

- Овечье молоко гипоаллергенно. А еще это деликатес своего рода, потому что разведение овец - трудоемкий и сложный процесс. Чтобы получить хорошее качественное молоко, нужно подобрать корм, условия проживания, содержания овец. У нас есть премиальные линейки. Выдерживаются от 12 месяцев и больше. А есть молодые сыры - от шести месяцев до года, - отмечает представитель фермерского хозяйства из Крыма Вера Ваньжа.

НА ЛЮБОЙ ВКУС

Но не сыром единым. На фестивале собрались еще и представители 20 виноделен из Ставропольского и Краснодарского края, Волгоградской и Ростовской областей, Дагестана и Крыма. Приехали и фермеры из Белоруссии.

В павильонах продают сувениры, домашнюю утварь и одежду. Кстати, многие гости, кто приехал на фестиваль в жаркий августовский день в неподходящих для этого тесных джинсах, черных футболках и без панамок, купили легкие трикотажные костюмы, сарафаны и косынки и щеголяли в них на ярмарке. Также целая очередь выстроилась за рыбной и мясной продукцией. Продавцы только рады такому ажиотажу.

- Возможность прекрасная. Почаще бы проводились такие фестивали. На свежем воздухе, что немаловажно. Плюс с погодой повезло. Все гуляют, отдыхают и уходят с полными пакетами, - радуется представитель мытищинской коптильни Александр Виноградов.

Да и сами покупатели в восторге. Впечатленный разнообразием гость из Москвы Игорь Сверчков садится на тюк сена и, опуская тяжелые пакеты, начинает рассказывать.

- Огромный выбор фермерских продуктов. Все очень вкусно. Московские ярмарки отдыхают по сравнению с этой. Здесь можно и попробовать, и купить, и просто погулять, отдохнуть, насладиться сельской атмосферой, - удивляется Игорь.

ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ МОЛОДЕЖЬ

Сельскости фестивалю добавила выставка фермерской техники. На некоторых можно было покататься. В первую очередь, важно показать молодежи, что ферма может быть классной и продвинутой, объяснил Олег Сирота.

- Основная проблема в России - кадры. Отрасль стареет. У нас зарплаты сейчас очень хорошие, больше, чем городские часто бывают. Но молодежь не хочет идти. Средний возраст работников моего предприятия - 48 лет. Это катастрофа, - отметил Олег. - И мы хотим это исправить.