Что интересного ждет Подмосковье в День народного единства

В будущие выходные жителей Московской области ждет длинный уикенд в честь Дня народного единства. Праздник в честь освобождения Москвы от польских интервентов в начале XVII века и приуроченный ко Дню Казанской иконы Божией Матери в городах региона будут отмечать по-разному. Министерство культуры и туризма подготовило массу интересных экскурсий, концертов, флешмобов. Но суть торжеств везде одна: мы – единая страна, единый народ, несмотря на нашу многонациональность и многоконфессиональность. Подробности – в материале «Подмосковье сегодня».

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО, КИСТЬ И ПЕСНЬ

Сейчас очень важно, чтобы люди внутри России чувствовали себя единым народом, чтобы дети гордились своим отечеством. Поэтому именно этим основополагающим принципам и стараются посвятить организаторы различные мероприятия, посвященные 4 ноября.

Так, всех жителей Раменского 4 ноября приглашают в местный городской парк. Тут пройдет масштабное мероприятие под символическим названием «Симфония народов» (6+). В программе – работа сразу нескольких площадок. На одной станут работать выставки «Культурный код» и «Озарение» (6+). На другой детей познакомят с театральными постановками по народным сказкам (0+). Также желающие смогут пройти различные мастер-классы, увидеть большой концерт, поучаствовать в викторинах и литературных чтениях (6+).

ХИТЫ И МУЛЬТПОЛЁТ

В Люберцах Дню народного единства посвятят концерт, который пройдет в Культурно-досуговом центре «Союз». Программу организаторы назвали «Мы едины!» (6+). На сцене выступят известные в округе исполнители: Александр Матвеев и Ольга Гоффе, вокальный ансамбль «ШокоLad» и хореографический ансамбль «Жар-птица», театральная студия «Калейдоскоп», студия народного танца «Русский сувенир». Вокалисты и танцоры представят как новые композиции, так и любимые хиты.

А Рузский краеведческий музей ждет жителей уже среди недели. 1, 2 и 3 ноября тут пройдут экскурсии и праздничные программы (0+). Посетителям расскажут историю праздника, а также отправят в мультполет по России, чтобы даже самые маленькие гости смогли познакомиться со всеми народами огромной страны. Кроме того, все желающие смогут принять участие в интересных конкурсах и праздничных флешмобах.

Культурно-информационный центр «Леонидовка» на Олимпийском проспекте в Мытищах готовит праздничный концерт (6+). Тут прозвучат песни о России, Подмосковье, малой родине. В программе заявлены сразу несколько коллективов. А стихи российских поэтов и произведения о них прочтут участники хора «Земляки» и клуба военно-патриотической песни «Патриот» под руководством Валерия Ковалева.

Кроме того, 4 ноября все музеи проведут акцию «Ночь искусств» (6+) и приурочат ее ко Дню народного единства. Вход будет бесплатным.