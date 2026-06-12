Что можно сеять и сажать 13 июня 2026 года по лунному календарю

13 июня 2026 года — это суббота, которая будет как никогда продуктивной для корневой системы растений. Луна находится в своей завершающей четвертой фазе, и ее энергия полностью сосредоточена в подземной части. В первой половине дня она пройдет под эгидой плодородного Тельца, а к вечеру (с 16:17) перейдет в знак Близнецов.

Убывающая Луна направляет соки и питательные вещества вниз, а земляной знак Тельца дарит растениям мощную корневую систему, выносливость и устойчивость к перепадам температур. Это лучшее время для всего, что растет «в земле»: урожай будет большим, а плоды — вкусными и хорошо хранящимися. Это высокопродуктивное сочетание делает 13 июня одним из самых благоприятных дней в месяце для посадки「корешков」.

Работы в огороде

В огороде сегодня царство корнеплодов. Под убывающей Луной в Тельце они дадут особенно крупные и сладкие плоды, которые прекрасно сохранятся в зимний период. Рекомендуется смело посвятить день следующим работам:

Посадка и посев: смейте в землю семена и рассаду моркови, свеклы, редиса, дайкона, редьки и пастернака.

Посадка клубнелуковичных: порадуйте свой участок посадкой картофеля, топинамбура, лука-севка на репку, ярового чеснока, хрена.

Уход за существующими посадками: сейчас самое время внести фосфорно-калийные удобрения строго под корень. Полив должен быть умеренным, без переувлажнения. Также можно заняться прополкой сорняков и прореживанием густых всходов, но с осторожностью у корней.

Уход за плодовыми и ягодными деревьями

Энергия Тельца просто создана для посадки новых жителей вашего сада. Саженцы приживутся быстро, обзаведутся крепкой корневой системой и без проблем переживут предстоящую зиму. Отлично для этого подойдут:

Ягодные кустарники: смородина, крыжовник, жимолость, малина и ежевика.

Плодовые деревья: яблони, груши, вишни и сливы.

Санитарные работы: можно аккуратно удалить сухие и поврежденные ветви, не затрагивая здоровые побеги.

Работы с цветами

Для декоративного сада 13 июня — один из самых удачных дней. Все луковичные и клубневые цветы, посаженные под знаком Тельца, порадуют вас мощным цветением и здоровьем.

Что сажать сегодня: лилии, гладиолусы, георгины, бегонии, канны и другие луковичные и клубнелуковичные.

Чего избегать сегодня: не стоит глубоко рыхлить землю у цветов и тревожить их нежные корни пересадкой без крайней необходимости.

Что лучше отложить

Любые работы после 16:17: с переходом Луны в знак Близнецов и наступлением Дня Цветка энергия дня сменится. Активные посадки лучше завершить до этого времени.

Любые посевы и посадки надземных культур: сейчас нужно сосредоточиться только на том, что дает урожай под землей. Посевы томатов, перцев и огурцов стоит перенести на дни растущей Луны.

Пикировка и деление корневищ: корневая система сейчас очень чувствительна, поэтому любые операции, травмирующие корни, могут навредить растению.

Общая рекомендация

Идеальный план на день — начать с плодовых деревьев и кустарников, затем перейти к посадке клубней и луковиц, а завершить все глубоким рыхлением почвы и внесением удобрений. Это позволит использовать всю энергию дня для закладки основы щедрого урожая.

Полезная примета на 13 июня: обращайте внимание на природу. Если утром стелется туман, это предвещает хороший урожай грибов, а обилие росы сулит ясную и теплую погоду. Однако если день выдался ненастный, то зима может быть суровой.