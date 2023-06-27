Хранит недогоревшую записку: мать погибшего на СВО штурмовика рассказала о его заветном желании

Отчаянный штурмовик-разведчик с одной стороны и идеально владеющий английским языком программист — с другой. Никита Фатеев из Анапы после начала мобилизации решил вступить в ряды ЧВК «Вагнер». Как говорит его мама Екатерина, он с самого детства был мужичком со стержнем и о себе думал в последнюю очередь.

Екатерина Александровна родила Никиту рано, в 18 лет, но ребенок был очень желанным. У мамы и сына были близкие отношения, и связь, кажется, была какой-то сверхъестественной. Как уверяет Фатеева, она постоянно чувствовала все его радости и горести.

Пусть мама будет счастлива

«Когда Никите было 14 лет, в новогоднюю ночь он по традиции написал свое желание на листке, но записка до конца не сгорела. Я пошла мыть посуду и решила посмотреть, что он загадал. Думала, новый телефон или ноутбук. А там было написано: «Пусть моя мама будет счастлива», — делится мать с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Женщина до сих пор хранит эту недогоревшую записку. Тогда она удивилась, что подросток так глубоко и душевно мыслит, и его заветное желание — счастье для мамы.

Никита долго был единственным ребенком. Когда парню стукнуло 24 года, родилась его сестренка. В последнем разговоре с отцом он сказал: «Берегите Олю». Екатерина Александровна с гордостью отмечает, что сын всем рассказывал про сестру и показывал ее фото. Говорил: «В ее синих глазах можно утонуть. Она сейчас красавица, а вырастет — я за нее всех порву! Вы только воспитайте ее хорошим человеком».

Никита помогал больным детям. Мама его постоянно ругала, что это могут быть мошенники. А он говорил: «А вдруг не мошенники? Пусть хоть один ребенок будет здоров и счастлив, а мне к карме плюс».

«Сын очень любил дарить подарки. Его не нужно было просить о помощи: он брал и делал. Мастер спорта и чемпион Европы по боксу. Знал в совершенстве английский, создавал сайты и программы. Но никогда не хвастался. Когда он погиб, и я рассказывала о его успехах, многие удивлялись — почему же он молчал? Вот такой был скромный», — вспоминает мама.

Фото: [ из личного архива семьи Фатеевых ]

Решение принято, назад пути нет

Когда началась мобилизация, Никита решил пойти на СВО в рядах ЧВК «Вагнер». Мама об этом решении узнала, когда он уже был на передовой.

«Отец знал и пытался отговорить, но услышал в ответ категоричный отказ: «Как это? Мои товарищи будут на передовой, а я буду отсиживаться?». Он сам вызвался в разведчики, товарищи говорят, что такой смелости ни у кого не видели. Никита очень переживал за сестру, свою девушку Наташу и ее сына, тоже Никиту», — рассказывает Екатерина.

Фатеев должен был жениться, сказал любимой, что вернется с СВО и приедет к ней сюрпризом в Барнаул. Обещал так: «Ты придешь, а я буду ждать тебя на лестнице с цветами». Но вместо этого состоялись похороны, а Наташа говорит, что до сих пор ждет. Все ей кажется, что она будет из лифта выходить, а он на лестнице.

Никита позвонил родным лишь один раз после окончания учений. Сказал, что всех любит, чтобы близкие за него не переживали. А четвертого ноября у Екатерины был день рождения, и с передовой пришло сообщение: «Никита передает поздравления с Днем рождения. Говорит, что он в порядке». Женщина постоянно пересчитывала это SMS.

Фото: [ из личного архива семьи Фатеевых ]

Странный сон и страшные вести

«У «Вагнера» все секретно, потому мы сами выясняли, как погиб наш сын. Нам рассказали, что он спасал товарищей: начался обстрел, и мальчики просили помощи. Никита пошел к ним, и его зацепило. Он погиб от потери крови, потому что боевые товарищи боялись к нему подойти и оказать медицинскую помощь под снарядами, а потом уже было поздно», — говорит мама Фатеева.

В день гибели матери приснился сон, что сын пришел домой и был очень красивым. Родители собирались делать ремонт к его возвращению.

«Стоит в коридоре. Я говорю: «Сыночек, ты придешь, а здесь будет очень уютно». И он так покачал головой и заглянул в комнату, но не прошел. Я проснулась утром и стала плакать. Мужу рассказала про нехороший сон, тот говорит: «Ты чего, нормальный сон». А я уже все знаю: у него была такая смущенно-виноватая улыбка, я такой никогда не видела», — сокрушается мама.

А 23-го ноября родителям позвонили и сообщили, что их ребенок погиб в боевых действиях в Артемовске. Посмертно Фатееву дали медаль «За отвагу», орден от ФСБ, Черный крест «Вагнера», а также грамоту от главы ЛНР. Похоронили бойца с почестями. Ему было 25 лет.

Ранее мы рассказывали, как молодой лейтенант погиб под обстрелом на СВО.