Игорь Брынцалов: большая часть законов была основана на обращениях жителей

Как получить новые меры поддержки, установленные Мособлдумой в 2023 году?

МЕРА Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, и добровольцы освобождены от уплаты транспортного налога. Льгота предоставляется на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил и не более чем на одно транспортное средство. Действие закона распространится на период с 1 января 2022 года и до конца 2023 года.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ Налоговый орган самостоятельно применит эту льготу. Если льгота не предоставлена, можно подать заявление в налоговый орган или на сайте ФНС через «Личный кабинет налогоплательщика».

МЕРА Получить участок теперь могут многодетные семьи, где есть совершеннолетние дети до 23 лет, учащиеся очно.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ Для того, чтобы встать в очередь на получение земельного участка, необходимо подать заявление в МФЦ или через региональный портал госуслуг.

МЕРА Для граждан, призванных по мобилизации, предусмотрена дополнительная льгота в рамках социальной газификации.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ Подать заявку на подключение можно на региональном портале госуслуг, на сайте Мособлгаза или же очно – в стационарных и мобильных офисах социальной газификации, МФЦ и филиалах АО «Мособлгаз».

МЕРА Увеличена ежемесячная компенсация для одиноко проживающих неработающих пенсионеров старше 65 лет. Теперь минимальная пенсия в Подмосковье с учетом региональных доплат не может составлять менее 18 тыс. руб.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ Доплата будет предоставляться в проактивном режиме. Перерасчет будет с начала года, то есть в августе придет выплата за предыдущие месяцы, начиная с января.

МЕРА Установлена ежемесячная выплата 18 тыс. руб. семьям на уход за ребенком-инвалидом, который не может самостоятельно себя обслуживать. Мера поддержки предусмотрена для семей со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума, т. е. 34,5 тыс. руб.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ Выплата предоставляется в проактивном режиме.

МЕРА От уплаты транспортного налога освобождены многодетные семьи, где есть дети до 23 лет, которые учатся очно. Льгота предоставляется на один автомобиль мощностью до 250 л. с.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ Налоговый орган самостоятельно применит эту льготу. Если льгота не предоставлена, можно подать заявление в налоговый орган или на сайте ФНС через «Личный кабинет налогоплательщика».

МЕРА Установлена ежегодная выплата в 7 тыс. руб. для многодетных семей. Выплата предусмотрена семьям со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума. В 2023 году это 17,2 тыс. руб.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ Выплата предоставляется в проактивном режиме.

МЕРА Теперь врачи-гериатры смогут безвозмездно получить земельный участок. Такая мера поддержки предоставляется для медиков еще 37 специальностей.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ Медработник может обратиться в администрацию городского округа. Также подать заявку можно на региональном портале госуслуг.

Экономика Подмосковья

По созданию благоприятных условий для ведения бизнеса и по эффективности промышленной политики Подмосковье занимает третье место в стране.

«Большинство из того, что успешно реализуется в регионе, – результаты совместной работы. Мы провели ряд встреч с бизнесом и прислушались к каждому предпринимателю, после чего одна за одной стали рождаться меры поддержки. Я всегда говорю, только в открытом, честном диалоге могут рождаться верные решения, только сообща, в команде, все запланированное получается», - сказал Игорь Брынцалов.

В 2023 году программой «Земля за 1 рубль» воспользовались 36 компаний. В регионе реализуется более тысячи инвестпроектов с объемом инвестиций более 2 трлн рублей.

Поддержка участников СВО

В приоритете работы Мособлдумы остается обеспечение всей необходимой поддержкой бойцов и их семей.

«Мы ведем работу не только с семьями, которые обращаются к нам за помощью, но и сами, в проактивном режиме, изучаем потребности и нужды таких семей, связываемся с родственниками участников СВО, стараемся работать на опережение. Депутаты Мособлдумы имеют возможность встречаться не только с семьями, но и с нашими героями, узнавать об их нуждах, оказывать поддержку и помощь. В ходе таких встреч мы получали обратную связь и видели, где и как в законодательном порядке мы можем дополнительно помочь», - сказал Игорь Брынцалов.

Московская область стала первым регионом в стране, где был принят закон о бесплатной комплексной реабилитации участников СВО. С февраля 2023 года в центре уже прошли реабилитацию 25 участников СВО и 23 инвалида боевых действий.

Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, и добровольцы освобождены от уплаты транспортного налога.

Для мобилизованных участников СВО и их семей установлена дополнительная льгота при социальной газификации. Дополнительную меру поддержки смогут получить более 2 тыс. человек.

Поддержка граждан старшего возраста

Работа областного парламента сосредоточена на выполнении наказов избирателей. В первую очередь это касается сохранения и расширения всех социальных гарантий.

«Традиционно в фокусе нашего внимания находятся те категории, которые в первую очередь нуждаются в поддержке. Когда-то наши пожилые граждане трудились и вкладывали силы в развитие Подмосковья, и теперь, отправившись на заслуженный отдых, они не должны быть брошенными, наедине со своими проблемами. Мы не забываем об этом», - подчеркнул Брынцалов.

Реализована озвученная губернатором Московской области мера поддержки – увеличена ежемесячная компенсация для одиноко проживающих неработающих пенсионеров старше 65 лет. Теперь минимальная пенсия не может составлять менее 18 тыс. руб.

Получателями выплаты станут порядка 70 тыс. подмосковных пенсионеров.

Поддержка семей с детьми

В 2023 году из бюджета Подмосковья выделено порядка 27 млрд руб. на меры поддержки семей с детьми.

«Мы выполняем те задачи, которые поставлены президентом России Владимиром Путиным в части поддержки семей с детьми, материнства и детства. В настоящее время 20% наших жителей – это дети, и показатели рождаемости постоянно растут. При этом существенно увеличивается количество многодетных семей – за десять лет более чем в три раза. Сейчас в регионе их насчитывается более 106 тыс.», - рассказал Брынцалов.

Установлена ежегодная выплата 7 тыс. руб. для многодетных семей, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Эта мера поддержки в проактивном режиме будет предоставлена для 20 тыс. детей.

Ежемесячно 18 тыс. руб. будет предоставляться родителю или опекуну на уход за ребенком-инвалидом, который не может самостоятельно себя обслуживать. Мера предоставляется для семей со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума. Эту поддержку получат более 1,7 тыс. семей.

Ряд мер поддержки многодетных семей будет расширен на семьи, где есть дети до 23 лет, которые учатся очно. Еще 14 тыс. таких семей будут освобождены от транспортного налога. А также такие семьи смогут получить бесплатный земельный участок.

Поддержка детей-сирот

С 2023 года в Подмосковье реализуется закон Мособлдумы о выдаче сертификатов на жилье для детей-сирот.

«В своем обращении к жителям Подмосковья губернатор Андрей Воробьев отметил, что в области уже успешно себя зарекомендовала принятая ранее нами мера – сертификаты на жилье для детей-сирот. Действительно, сертификат очень удобен, мы получили много положительных отзывов от детей. Можно выбрать жилье на свой вкус в любом городском округе, поближе к учебе, к работе», - отметил Брынцалов.

Срок выдачи сертификатов на жилье для детей-сирот продлен до 1 ноября. Уже было выдано 260 сертификатов, и до 1 ноября планируется выдать еще 50. Дети-сироты смогут пользоваться социальной картой для бесплатного проезда по Московской области и Москве.

Выборы губернатора Московской области

С 8 по 10 сентября 2023 года пройдут выборы губернатора региона, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому округу №17 и депутатов в органы местного самоуправления.

«То, каким будет будущее нашего Подмосковья, напрямую зависит от личного выбора и активной гражданской позиции каждого жителя. Весь выборный процесс будет организован максимально удобно для наших жителей. В этом году впервые будет применяться система дистанционного электронного голосования, которой смогут воспользоваться те, кто по каким-то причинам не сможет лично посетить избирательный участок. Депутаты Мособлдумы будут ездить на избирательные участки в дни голосований, проверять работу наблюдателей, помогать членам избирательных комиссий с точки зрения организации голосования. Нам важно, чтобы выборы прошли легитимно, честно и открыто», - подчеркнул Игорь Брынцалов.

Мособлдумой было принято постановление о назначении даты выборов губернатора Московской области. В Московской области насчитывается порядка 6 млн избирателей.

Планы работы Мособлдумы

Несмотря на завершение сессии, депутаты продолжат активную работу.

«Летом депутаты не уходят на каникулы. В первую очередь будут проводить в округах встречи с жителями, с семьями участников СВО, с бизнесом. Именно такие встречи важны для получения обратной связи, и на их основе строится дальнейшая законодательная работа. Не менее важен и анализ правоприменительной практики принятых ранее законов. Депутаты также продолжат оставаться на связи с военнослужащими, узнавать, что нужно еще направлять на фронт», - сказал Брынцалов.

Планируется рассмотреть закинициативу, которой предложено установить ставку НДС 0% для сопутствующих услуг в гостиничном бизнесе.

Будет разработан закон об экологическом образовании в Подмосковье.

В рамках мероприятий Мособлдумы будут подняты темы поддержки ветеранов боевых действий, реабилитации инвалидов, квотирования рабочих мест, обеспечения качественной медпомощью и ряд других актуальных и важных вопросов.