Игорь Брынцалов подвел итоги работы Мособлдумы и рассказал о планах на будущий год

На прошлой неделе в Московской областной Думе прошло последнее в этом году заседание. На нем депутаты приняли ряд важных для жителей региона законов, наметили планы работы на будущий год. О том, что удалось сделать и что еще предстоит, рассказал председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

«В этом году работа Мособлдумы была направлена на решение важнейших вопросов, касающихся благополучия наших жителей. И, безусловно, в первую очередь это касается сохранения и расширения всех социальных гарантий. Мы всегда стремимся быть на связи, слушать мнения и предложения наших граждан, благодаря этому мы смогли внедрить множество инициатив.

Традиционно в фокусе нашего внимания находятся те категории, которые в первую очередь нуждаются в поддержке, – это наше старшее поколение, те, кто имеет ограничения по здоровью, конечно, семьи с детьми и ребята, оставшиеся без попечения родителей. Особенно хочу отметить меры поддержки для участников СВО и их семей – по этому направлению мы также провели большую работу.

Нам пришлось столкнуться с рядом экономических вызовов, однако наш регион смог сохранить стабильные показатели и положительную динамику. Это позволило нам выполнить все социальные задачи, которые перед нами ставит президент».

В 2023 году проведено 29 заседанийМособлдумы

Принято 276 законов

Подготовлено 8 закинициатив

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

«В Московской области различные меры поддержки получают порядка 3 млн жителей региона. В этом году мы законодательно существенно расширили комплекс мер. Всего депутатами было принято свыше 50 законов в социальной сфере.

Особое внимание мы уделяли выполнению задач президента – глава государства неоднократно подчеркивал, что поддержка материнства, детства, семьи, особенно многодетной, – важнейшая задача, работа ради будущего страны. На сегодняшний день в Подмосковье реализуется 7 федеральных и 17 региональных мер поддержки, которые мы постоянно совершенствуем. То, что они работают и дают результат, говорят лучше всего цифры. За десять с небольшим лет число многодетных семей в регионе выросло более чем в три с половиной раза. Сегодня это уже 107 тыс. семей, где воспитываются 345 тыс. детей.

Затрагивая тему поддержки детства, необходимо упомянуть о детях-сиротах. В области успешно себя зарекомендовала принятая ранее нами мера – сертификаты на жилье для детей-сирот. Действительно, сертификат очень удобен, мы получили много положительных отзывов от самих ребят. Можно выбрать жилье на свой вкус в любом городском округе, поближе к учебе, к работе.

Поэтому мы приняли закон о бессрочной выдаче таких сертификатов. В Московской области проживает порядка 2,1 млн пенсионеров – для пожилых граждан у нас также выстроена комплексная система поддержки, приняты и новые меры. Помимо этого, в Подмосковье ведется постоянная работа над созданием благоприятной и комфортной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. В регионе проживает более 380 тыс. граждан с инвалидностью, причем 29 тыс. из них – дети. Мы установили новые выплаты для семей с детьми-инвалидами».

Законы, принятые Мособлдумой в 2023 годув социальной сфере:

Увеличена ежемесячная компенсация для одиноко проживающих неработающих пенсионеров старше 65 лет. Пенсия с учетом региональных доплат не можетсоставлять менее 18 тыс. руб. Доплата предоставляется проактивно.

Установлена ежемесячная выплата 18 тыс. руб. семьям на уход за ребенком-инвалидом, который не может самостоятельно себя обслуживать. Мера поддержки предусмотрена для семей со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума. Выплату можно оформить на портале государственных муниципальных услуг.

От уплаты транспортного налога освобождены многодетные семьи, где есть дети до 23 лет, которые учатся очно. Льгота предоставляется на один автомобиль мощностью до 250 л.с. Налоговый орган самостоятельно применит эту льготу. Либо можно подать заявление в налоговую или на сайте ФНС через «Личный кабинет налогоплательщика».

Установлена ежегодная выплата в 7 тыс. руб. для многодетных семей. Выплата предусмотрена семьям со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума. Выплата предоставляется проактивно.

Врачи-гериатры могут безвозмездно получить земельный участок. Такая мера поддержки предоставляется для медиков еще 37 специальностей. Медработник может обратиться в администрацию городского округа. Также подать заявку можно на региональном портале госуслуг.

Теперь жилищные сертификаты предоставляются детям-сиротам бессрочно. Необходимо обратиться в местную администрацию.

Дети-сироты Московской области смогут пользоваться социальной картой для бесплатного проезда по Подмосковью и Москве. Подать заявление можно на региональном портале госуслуг или в офисе МФЦ.

Получить участок теперь смогут многодетные семьи, где есть совершеннолетние дети до 23 лет, учащиеся очно. Ранее учитывались только дети до 18 лет. Для того чтобы встать в очередь на получение земельного участка, необходимо подать заявление в МФЦ или через региональный портал госуслуг.

Для граждан, ухаживающих за инвалидами, установлен фиксированный размер ежемесячной денежной выплаты. Это порядка 28 тыс. руб. Выплату можно оформить на портале государственных муниципальных услуг.

ПОДДЕРЖКА УЧАСТНИКОВ СВО

«Специальная военная операция продолжается, и приоритетом нашей работы остается обеспечение всей необходимой поддержки бойцов и их семей. Депутаты Мособлдумы регулярно проводят встречи с семьями наших героев, помогают в получении всех положенных льгот, а также узнают их потребности и нужды. Мы получали много обращений по реабилитации бойцов, по предоставлению льготы по транспортному налогу – поскольку семьи зачастую не пользуются автомобилем родственника, который был призван защищать Родину. Результатом этой работы стал ряд принятых законов о дополнительной поддержке участников СВО и их родственников.

Московская область стала первым регионом в стране, где был принят закон о бесплатной комплексной реабилитации участников СВО. В центре «Ясенки» для этого уже создана хорошая база, скоро там появится бассейн, средства на это мы предусмотрели в бюджете. Уже более 100 бойцов прошли реабилитацию в центре.

Все эти меры были приняты в дополнение к уже реализуемому комплексу, который принят губернатором Московской области Андреем Воробьевым. По оценке руководителя федеральной рабочей группы по СВО Андрея Турчака, наш регион в лидерах по оказанию помощи участникам спецоперации и их семьям: и по объемам, и по качеству. И здесь стоит подчеркнуть, что подмосковные меры поддержки участникам СВО и их семьям вошли в единый стандарт региональных мер, разработанный рабочей группой.

Так, наши бойцы получают единовременные выплаты в размере 200 тыс. руб. Дети участников СВО посещают садик без очереди и без оплаты, ходят бесплатно на кружки и секции. Школьники бесплатно питаются, ходят на продленку. С целью консультирования и оказания точечной помощи семьям военнослужащих в Московской области открыто более 60 центров поддержки и филиал фонда «Защитники Отечества»».

Меры поддержки участников СВО и их семей:

Участники СВО освобождены от уплаты транспортного налога. Льгота предоставляется на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с. и не более чем на одно транспортное средство. Действие закона продлено до конца 2024 года. Налоговый орган самостоятельно применит эту льготу. Если льгота не предоставлена, можно подать заявление в налоговый орган или на сайте ФНС через «Личный кабинет налогоплательщика».

Для граждан, призванных по мобилизации, предусмотрена дополнительная льгота в рамках социальной газификации. Подать заявку на подключение можно на региональном портале госуслуг, на сайте Мособлгаза или же очно – в стационарных и мобильных офисах социальной газификации, МФЦ и филиалах АО «Мособлгаз».

Участники СВО, получившие ранения, могут пройти реабилитацию бесплатно в центре социально-медицинской реабилитации ветеранов боевых действий и инвалидов «Ясенки». Для прохождения реабилитации необходимо подать заявление через региональный портал госуслуг.

ЭКОНОМИКА

«Год прошел под знаком больших экономических перемен. Экономика региона не просто выстояла, но и продолжает расти. И сегодня Подмосковье находится в лидерах по многим показателям. За 10 месяцев промышленность в Подмосковье выросла более чем на 13%, а в ряде направлений – на 20%, в частности, это производство компьютеров, электроники, оптики.

Законодательно мы выстроили работу таким образом, чтобы весь реализуемый комплекс мер был востребованным, чтобы они работали и наш регион был привлекательным для инвесторов. Для этого в течение года мы продолжали находиться в тесном контакте с бизнесом, чтобы понять, что из мер поддержки работает хорошо, а что требует доработки, какие направления не охвачены, но востребованы. Сейчас на сопровождении в Подмосковье находятся порядка 1,1 тыс. инвестпроектов на общую сумму около 2 трлн руб. Это позволит создать свыше 250 тыс. рабочих мест.

По инвестиционной привлекательности Подмосковье занимает третье место в стране. Ключевой сферой в этом году являлось импортозамещение. Мособлдума расширила перечень видов предпринимательской деятельности для получения государственной поддержки – теперь он включает 29 отраслей. Организации в сфере импортозамещения могут рассчитывать в том числе на такие меры, как программа «Земля за 1 рубль», промышленную ипотеку, льготные займы и многое другое. Всего в регионе реализуется более 240 проектов импортозамещения с общим объемом инвестиций почти 200 млрд руб. Это предполагает создание около 23 тыс. новых рабочих мест».

Меры, принятые Мособлдумой в 2023 году в экономической сфере:

Социально ориентированные НКО в Подмосковье освобождены от уплаты налога на имущество и от транспортного налога.

Возобновлено действие сниженной на 50% ставки транспортного налога на автомобили, работающие на газе.

Владельцы электромобилей освобождены от уплаты транспортного налога до 2027 года.

Для организаций, которые занимаются выставками, на 2024–2026 гг. устанавливается льгота – снижение налоговой ставки на 50% в отношении имущества, которое используется для проведения выставок.

До конца 2025 года продлевается налоговая льгота для организаций, на балансе которых учтены вновь построенные объекты транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры, подлежащие передаче в государственную или муниципальную собственность.

До конца 2026 года продлена льгота для газораспределительных организаций – сниженная ставка по налогу на имущество организаций на 1%. Ставка снижена в отношении объектов, созданных в рамках мероприятий по социальной газификации.

В Подмосковье арендаторы участков, используемых для отдыха и рекреации, смогут их приобрести за 30% от кадастровой стоимости.

Подмосковные производители минеральных вод смогут воспользоваться мерами господдержки, которые предусмотрены для малого и среднего бизнеса.

До 2025 года продлено действие льгот по налогу на прибыль организаций.

Организации, приобретающие отечественное программное обеспечение, смогут получить инвестиционный налоговый вычет.

Инвесторы, которые вкладываются в строительство объектов культуры, будут освобождены от уплаты налога на имущество организаций.

ПЛАНЫ

«Все намеченные планы работы нашли отражение в принятом нами бюджете Московской области на 2024 год. Как и прежде, документ имеет социальную направленность. В следующем году доходы планируются свыше 1 трлн руб. Расходы также более 1 трлн руб. Это дает уверенность в завтрашнем дне и дополнительные возможности для развития. Более 201 млрд руб. будет направлено на госпрограмму «Образование». На сферу здравоохранения мы направим более 155 млрд руб. Это льготное лекарственное обеспечение, закупка автомобилей скорой помощи, поддержка системы ОМС и многое другое. Свыше 130 млрд руб. из бюджета планируем выделить на госпрограмму «Социальная защита».

Президент РФ объявил 2024 год Годом семьи. Поддержка государством семей должна выйти на новый уровень. Свою дальнейшую работу Мособлдума также посвятит в первую очередь данному направлению. Мы всегда изыскиваем возможности для предоставления дополнительных мер поддержки семьям, и в следующем году данная работа будет продолжена.

Особое внимание продолжим уделять и мерам поддержки участников СВО и их семей. Так, в частности, на данную тему уже в начале 2024 года мы планируем провести заседание круглого стола. Также запланировано мероприятие по теме медицинской реабилитации ветеранов боевых действий.

Продолжим проводить мероприятия в формате «открытой трибуны» – здесь мы обсуждаем самые непростые вопросы с привлечением максимального количества участников и открытой дискуссией. Вместе с правительством по итогам таких встреч мы разрабатываем «дорожную карту» с конкретными сроками решения стоящих задач.

В целом в повестке работы регионального парламента на следующий год остаются все актуальные вопросы. В том числе поддержка предпринимательства и импортозамещения в условиях санкций, поддержка льготных категорий граждан, контроль за строительством и капремонтом социальных объектов.

Всего план работы регионального парламента на первый квартал 2024 года включает порядка 80 пунктов, среди которых почти 30 – рассмотрение законопроектов».