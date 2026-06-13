Иона Одесский предрек, что доллар станет «дешевле бумаги» и будет «лежать на земле, как осенние листья»

«Да что вы за этим долларом гоняетесь… Посмотришь, и эти доллары, как листья осенью, ветер гнать по дороге будет, никто за ними и не наклонится, будут дешевле бумаги» — эти слова схиархимандрит Иона Одесский произнес еще в начале 2010-х годов. Тогда американская валюта казалась несокрушимой, а слова старца принимали за чудачества. Сегодня доллар действительно теряет статус главной мировой валюты. Подробно о пророчестве пишут в материале РИА Новости .

Кто такой Иона Одесский и почему его пророчествам верят

Схиархимандрит Иона (в миру Владимир Игнатенко) 40 лет служил в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре. За советом к нему выстраивались очереди, его почитали как праведника еще при жизни.

Старец умер 18 декабря 2012 года. И задолго до кончины он сделал предсказание, которое сбылось с пугающей точностью: «Через год после моей смерти начнутся большие потрясения, будет война». Ровно через год после его ухода начался второй Майдан и война на Украине. Именно ему принадлежат слова: «Нет отдельно Украины и России, а есть единая Святая Русь».

Поэтому его предсказаниям верят многие — слишком много совпадений.

Текст пророчества о долларе — дословно

Однажды, когда кто-то принес старцу пожертвование в долларах, Иона произнес фразу, которая запомнилась всем: «Да что вы за этим долларом гоняетесь… Посмотришь, и эти доллары, как листья осенью, ветер гнать по дороге будет, никто за ними и не наклонится, будут дешевле бумаги».

Эти слова записаны при множестве свидетелей — и священников, и прихожан. Документальные подтверждения сохранились до наших дней. Доллар будет «лежать на земле, как осенние листья» — так в другой раз пересказывали пророчество старца.

Что уже сбывается — 4 признака краха доллара в 2026 году

1. Доля доллара в мировых резервах рухнула до минимума с 1995 года

По данным Международного валютного фонда, в первом квартале 2026 года доля доллара в мировых валютных резервах упала до 56,92%. Это самый низкий показатель с 1995 года. Для сравнения: еще в 2001 году доля доллара достигала колоссальных 72%.

С 2020 по 2026 год центральные банки разных стран перераспределили активов почти на 3,2 триллиона долларов. Финансисты называют этот процесс «тихой революцией» и — что важно — необратимым. Если учитывать не только валютные резервы, но и золото, доллар сегодня занимает лишь около 46% мирового пирога — падение на 15 процентных пунктов всего с 2017 года.

Доллар действительно «осыпается», как листья с дерева.

2. БРИКС создает альтернативу SWIFT — прямой удар по гегемонии доллара

Это, пожалуй, главная новость недели. 9 июня 2026 года стало известно: страны БРИКС приступили к пилотному тестированию независимых платежных платформ. Речь идет о расчетной системе BRICS Bridge и депозитарно-клиринговой инфраструктуре BRICS Clear — предложениях, которые выдвинула Россия.

Если раньше это выглядело как «российская идея», то теперь необходимость в альтернативной финансовой архитектуре признают большинство стран объединения. Уже сейчас 67% торговли внутри БРИКС обслуживается в национальных валютах, а доля доллара опустилась до 33%.

Трамп уже пригрозил странам БРИКС 100-процентными пошлинами, если они создадут новую валюту. Но процесс запущен, и остановить его будет сложно.

3. Экономика США балансирует на грани рецессии

Большинство экономистов считают, что экономика США уже находится в рецессии. Рост ВВП в первом квартале 2026 года составил лишь 0,2%, во втором ожидается 0,1%. Инфляция остается выше целевых 2% более пяти лет — в апреле 2026 года она подскочила до 3,8%.

К главным причинам относят резкий рост цен на энергоносители из-за ближневосточного конфликта, ослабление потребительского спроса и вялый рынок труда. Аналитики ожидают роста уровня безработицы до 5,6% к концу года. «Фундамент» доллара трещит по швам.

4. Российские экономисты не рекомендуют хранить сбережения в долларах

11 июня 2026 года доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин заявил прямо: доллар перестал быть надежным инструментом для сохранения сбережений. Он ожидает дальнейшего снижения курса доллара до конца года — в диапазоне от 63 до 72 рублей за доллар.

Экономист отметил, что рубль имеет все шансы стать самой крепкой валютой в 2026 году благодаря высокому уровню доверия населения, активному развитию внутреннего туризма и укреплению сотрудничества с партнерами из БРИКС, ШОС и ЕАЭС, включая переход на расчеты в национальных валютах с этими странами, а также благоприятной ситуации на рынке нефти. Хранение сбережений в иностранной валюте сегодня — невыгодное решение, которое может привести к значительным финансовым потерям.

А что говорят скептики?

Конечно, не все так однозначно. Даже глава МВФ Кристалина Георгиева использовала формулировку «моделирование немыслимых событий» — то есть полный крах доллара все еще кажется экспертам маловероятным.

В Брукингском институте отмечают: многие страны пока не бегут из доллара массово, потому что им попросту некуда бежать. Евро топчется на месте — его доля застряла у 20%, а другие валюты пока не готовы взять на себя роль глобального якоря.

Тем не менее, даже самые осторожные аналитики признают: процесс дедолларизации уже необратим. МВФ всерьез прорабатывает три сценария — от «мягкого перетекания» до полной перестройки мировой финансовой архитектуры. По оценкам, такой переход может занять от 10 до 15 лет.

Что дальше? Три сценария для доллара в 2026 году

Эксперты выделяют три вероятных сценария для курса доллара:

Базовый сценарий: 78–82 рубля за доллар в третьем квартале 2026 года, 80–85 рублей — к концу года.

Сценарий ослабления рубля (удорожания доллара): доллар до 90–100 рублей к концу года.

Сценарий укрепления рубля (удешевления доллара): доллар до 68–75 рублей к концу года.

А в долгосрочной перспективе, по оценкам МВФ, мировая финансовая система может прийти к мультивалютной модели, где на смену доллару как единственному гаранту придет сосуществование нескольких центров силы.

Именно это предрекал старец Иона: доллар больше не будет единственным — он станет просто одним из многих.