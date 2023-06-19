Итоги ПМЭФ-2023: соглашения и достижения

Плодотворным и успешным для Подмосковья стал Питерский международный экономический форум — 2023, который проходил в северной столице с 14 по 17 июня. Регион подписал 36 соглашений, благодаря которым в Московской области появится порядка 18, 5 тыс. рабочих мест. Кроме того, площадка в очередной раз стала платформой, на которой Подмосковье заявило о себе, как о достойном и надежном партнере. Именно во время ПМЭФ-2023 стало известно, что Московская область вошла в топ-3 регионов страны с лучшим состоянием инвестклимата по версии Агентства стратегических инициатив. А также заняла первое место в одном из критериев, по которым рассчитывается инвестпотенциал, а именно по показателю «Регуляторная среда».

ОНКОТЕРАНОСТИКА И НЕ ТОЛЬКО

Конечно, перечислить все соглашения в одном номере просто невозможно. Поэтому постараемся разобраться в наиболее важных для Подмосковья.

Итак, благодаря договоренности, заключенной на ПМЭФ, китайская компания инвестирует в регионе практически 1 млрд рублей. На эти средства построят завод по производству субстанции гепарина натрия. По соглашению, подписи под которыми поставили губернатор Андрей и Воробьев и соучредитель ООО «Северный океан» Ван Юнцин, фабрику, где появится 200 новых рабочих мест, возведут в Воскресенске.

А в Одинцовском округе, на территории госпиталя «Лапино» приступят к строительству уникального учреждения. Здесь станут выявлять и лечить рак новым методом — онкотераностикой. Его суть в индивидуальном подходе к каждому пациенту еще на стадии выявления заболевания с учетом особенностей организма. Затем врач назначает каждому больному наиболее подходящую ему терапию, чтобы удар по раковым клеткам был направленным.

Построить центр, инвестиции в который составят 5 млрд рублей, планируется к концу 2025 года.

Как отметил губернатор, подписывая соглашение, «Лапино» работает в том числе и по системе ОМС и большой процент бесплатного лечения приходится именно на жителей нашего региона.

ОТ ТРАКТОРА ДО СЛАДОСТЕЙ

А вот соглашение с компанией «Росагролизинг» важно, потому что позволит нашим сельхозпроизводителям брать технику в лизинг на льготных условиях. Сегодня через эту компанию покупается каждый 3-й трактор и каждый 4-й комбайн.

Договоренность же с компанией «ИмпортЛогистик» позволит наладить Московской области такой важный сегмент как переработка и хранение сельхозпродукции. Проект, в который инвестор вложит 5,7 млрд рублей, позволит создать 700 рабочих мест.

Продолжает регион укреплять и деловые связи республикой Беларусь. Так, белорусская компания запустит кондитерское производство в Лыткарине, а еще создаст тут транспортно-логистический комплекс и производство продуктов питания. Общий объем инвестиций превысит 2 млрд рублей.

ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПЛЮС

Среди крупных промышленных проектов можно назвать соглашение с «Промышленным центром обработки металлов „Электроугли“», который входит в группу компаний «Металлсервис».

Здесь станут выпускать продукцию, которая проходит многоуровневую технологическую обработку — листы в полированной, шлифованной поверхностью. Проектная мощность составит 200 тыс. тонн в год. А вложенные инвестиции превысят 4 млрд рублей.

В Ступине же скоро построят завод по выпуску газобетонных блоков, а двигателестроительный кластер в Коломне, станет крупнейшим по объему инвестиций. Компания «Трансмашхолдинг» вложит 26 млрд рублей в само производство и еще 1,3 млрд — в обновление Коломенского колледжа, в стенах которого станут готовить специалистов для предприятия.

ЦИФРА В ДЕЛЕ

Кроме того, регион продолжит развивать цифровизацию. По соглашению с Российским экспортным центром Подмосковье создадут электронную площадку, на которой малый и средний бизнес сможет резервировать слоты для транспортировки своей продукции на зарубежные рынки. И это станет еще одним важным шагом в создании благоприятного инвестиционного климата в регионе.

Напомним, по итогам Национального рейтинга Агентства стратегических инициатив (АСИ), Подмосковье вошло в Топ-3, а также заняло 1 место по направлению «Регуляторная среда».

ЦИФРА

Общий объем инвестиций по соглашениям, заключенным Подмосковьем на ПМЭФ-2023, превысит 150 млрд рублей.

КСТАТИ

На форуме регион представил версию концессионного соглашения по строительству дороги в обход Орехова-Зуева и Ликино — Дулева.