«Я боюсь выходить»: евреи рассказали о жизни в Европе на фоне антисемитских митингов

Из-за действий ЦАХАЛ в секторе Газа и большого количества исламских беженцев в ЕС жители Германии опасаются, что власти страны не смогут защитить их от возможных терактов.

И опасаются не напрасно. Рассказываем о ситуации в ФРГ.

Боятся отпускать детей в школы

«Вы в курсе, что в Германии охраняются только еврейские школы, а обычные нет? Если честно, многие бюргеры боятся отпускать своих детей на занятия. Кто знает, что может прийти в голову тем же беженцам, которые считают, что наши власти поддерживают Израиль в их войне и тоже виноваты в геноциде палестинцев», — в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» не скупился на эмоции житель Берлина Николай Э.

Он отметил, что понимает чувства мусульман, когда они видят, что происходит в секторе Газа с гражданским населением. Но есть нюанс.

«Мы-то в чем виноваты? Почему бояться должны немцы? Мы никак не защищены. У нас ни железнодорожные вокзалы не охраняются, ни местные аэропорты», — волнуется мужчина.

Он утверждает, что в последние дни на улицах царит очень напряженная атмосфера.

«Чувствую, что ружье взведено», — заявил Николай.

Фото: [ AP/TASS ]

Не дадут паспорт

При этом власти ФРГ, по словам нашего собеседника, запрещают законопослушным гражданам публиковать военные видео из Палестины под угрозой штрафа, якобы чтобы не разгонять ненависть, но другая сторона не ограничена ничем.

Радикалисты объявляют в той же Европе «Дни ярости», направленные конкретно против евреев, а количество арабов, в том числе и беженцев из Палестины, жаждущих отмщения, зашкаливает.

Так, немка израильского происхождения Адина С. (имя изменено) недавно приехала в Турцию на отдых. И все дни, начиная с 7 октября, когда ХАМАС устроил свою вылазку, просидела в отеле.

«Я боюсь выходить. Я знаю, что это глупо, но я боюсь, что будут как-то вычислять евреев и нападать на них», — аргументировала свои страхи женщина.

И никакие доводы, что на ней не написано, какой она национальности, не убедили ее в обратном.

Ранее глава МВД ФРГ Нэнси Фезер пообещала, что антисемитам в Германии будут отказывать в предоставлении немецкого гражданства. Закон, находящийся на рассмотрении немецкого парламента, означает, что людям, совершившим антисемитские действия, откажут в паспорте.

А коренные немцы тем временем боятся, что их ожидает вымирание: заменят мигранты.