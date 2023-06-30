«Я бросил писать о любви»: московский музыкант-любитель сочиняет песни в память о бойцах СВО

Спецоперация заставила россиян открыть души для дела Родины, а чуткие сердца — отозваться на чужое горе и делать что-то посильное для поддержки солдат и тех семей, которые потеряли близких на фронте. Кто-то помогает материально, а кто-то, как музыкант Александр Лещук, —творчеством.

Александр знает наверняка, что порой добрые слова или правильно подобранная песня утешают скорбящие души. Лещук с детства увлекается музыкой и старается зарабатывать себе на хлеб тем, что сочиняет песни и делает клипы на заказ. Однако с приходом спецоперации акценты в его творчестве сместились.

Хочу, чтобы не приходилось писать эти песни

Москвичу 59 лет. Судьба у него непростая: Александр вырос в многодетной семье, где было пять детей, и все от разных отцов. Мама пила, и маленький Саша находил утешение в музыке. В детстве мальчик играл в духовом оркестре, но музыкальную школу не оканчивал, постигал все сам.

«Я играю на гитаре. Сейчас еще купил саксофон, тоже сам обучаюсь. Живу на то, что кто-то просит песню написать, ну и еще таксую немножко», — скромно признается Лещук корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В последнее время Александра стали любить пользователи соцсетей, потому что он бесплатно пишет песни и делает клипы с фотографиями солдат СВО для их родных. Вместе с поэтессой Леной Петернел получается довольно продуктивное сотрудничество. Елена посвящает стихи погибшим или еще остающимся «за ленточкой» солдатам, а Александр накладывает строки на музыку.

«Это очень важно в наше время, надо объединяться. Я бросил это дело — о любви писать. Только если какой-то частный заказ. Сейчас я переключил себя на патриотическую стезю. За такую работу я деньги не беру. Когда меня благодарят, этого достаточно, и еще того, что у людей на душе стало легче. Меня это очень радует», — делится музыкант.

Конечно, понятие «радует» в этом случае двояко, добавляет наш собеседник. Музыкант говорит, что ему хочется, чтобы не было смертей, и все бойцы вернулись домой живыми.

Фото: [ из личного архива Александра Лещука ]

Погиб поэт, невольник чести

Творить в пользу людям, трагически потерявшим своих близких на передовой, он начал после смерти современного поэта. Роман Фаустов пошел защищать Родину от нацизма и погиб под Авдеевкой в августе 2022 года. Узнав об этом, Лещук связался с женой Фаустова Евгенией, чтобы выразить соболезнования. И до сих пор музыкант и вдова дружат и переписываются.

«У них было две дочки, и Евгения очень плохо переносила гибель супруга. Я писал ей песни на его стихи. Потом она прислала мне книжку с его произведениями и разрешила брать любые из них для песен», — рассказывает Александр.

Сколько в итоге песен на патриотическую тематику вышло с тех пор у Лещука, сам он не знает, примерно 30 или 40. Все они выложены на его странице во ВКонтакте.

Творчество, по признанию музыканта, идет по-разному: иногда песню удается написать за час, а иногда приходится повозиться и подольше.

«Например, Лена выкладывает стих, я смотрю, и если он подходит под песню, то беру его и начинаю работать. Обычно сразу в голове появляется некая мелодия. Естественно, что-то я подправляю, меняю строки местами, чтобы они легли на музыку. На гитаре я начинаю перебирать струны и пробую, как мне больше нравится», — описывает процесс творчества Лещук.

Дома у Александра есть своя студия звукозаписи, где на компьютере в особой программе он может добавлять на звуковую дорожку дополнительные инструменты и выдавать в конце качественный продукт.

«Самые благодарные мои клиенты — это жены и матери погибших солдат. После того, как они получают клип с песней о дорогом им человеке, они очень радуются. Так мы запечатлеваем память об ушедших бойцах», — резюмирует Лещук.

Ранее мы рассказывали о творчестве подмосковной поэтессы Елены Петернел.