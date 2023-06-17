«Яга» из Ногинска чуть не погибла на СВО

Продолжают поддерживать бойцов специальной военной операции волонтеры Подмосковья. Александра Айдынбекова с позывным Яга из Ногинска буквально на днях вернулась из Бахмута (Артемовска), куда отвозила помощь бойцам. В беседе с нашим корреспондентом Александра рассказала, как нашла чудесных попутчиков в рисковую поездку и как чудом уцелела сама, оказавшись в миллиметре от снаряда.

СОШЛИСЬ ЦЕЛИ

Александра Айдынбекова из Ногинска взяла себе позывной Яга в прошлом году, когда начала возить помощь на фронт. За это время она побывала во многих точках, где идет СВО. Но так далеко «за ленточку» она еще не заезжала.

«Я привезла помощь бойцам в Бахмут, он же Артемовск. Там служат земляки – ребята из Ногинска», – объясняет Александра.

Главная проблема волонтера в поездках на СВО – вопрос транспортировки:

«У меня нет своего авто. В каждую поездку я ищу водителя, кто бы мог отвезти груз или дал бы машину на время. В этот раз я снова начала искать неравнодушных».

На призыв Яги откликнулись совершенно незнакомые ей люди – Маргарита Ревати и Юрий Русланов.

«Они ни разу не были «за лентой», но хотели туда попасть», – рассказывает Яга.

Так волонтеры решили совместить свои планы. Сначала поехали в госпиталь Донецка доставить препараты, а потом отправились в Артемовск.

Фото: [ Александра Айдынбекова ]

ТАМ ДАЖЕ КОМАРОВ НЕТ

Как оказалось, Маргарита и Александр – музыканты. По­этому в Артемовске пара дала для бойцов концерт.

«Они пели песни и играли. Не боялись ни «прилетов», ничего. Я ими очень горжусь. Солдатам мы подняли боевой дух. Ездили в штурмовую бригаду Z и к артиллеристам. Все ребята наши, подмосковные», – радуется Александра.

Яга уточняет: эта музыка звучала в совершенно опустошенных окрестностях Артемовска. В городе больше нет жителей.

«Сейчас это одни руины, и там нет ничего живого. Там даже комаров нет, серьезно. Там из птиц летают только дроны», – содрогается Яга.

Но здесь все же нашлось одно живое существо, которое уцелело под обстрелами. К волонтерам вышла собака.

«Откуда эта овчарка взялась, я не знаю. Она везде ходила за мной. Даже спала со мной. Мы назвали ее Ушастик. Сейчас пес остался у бойцов», – говорит Александра.

ЭТО НЕ ПРИКОЛ

Яга объясняет: Артемовск до сих пор ожесточенно обстреливает противник. Он не может смириться с потерей города и пытается наступать. Один из «прилетов» пришелся и на нее. Хорошо, обошлось.

«Прямо в миллиметре от моего лица пролетел снаряд. Даже волосы срезало с правой стороны! Осколки я привезла с собой – на память», – рассказывает волонтер.

Яга объясняет: такие поездки «за ленточку» действительно опасны.

«Это не прикол, чтобы потом хвастаться: смотрите, как мы рисковали. Дело в том, что здесь ребята, даже имея деньги, ничего не могут купить, нет магазинов. У них порой не хватает самого необходимого – еды и воды. Поэтому едем мы, волонтеры!» – говорит Александра.

В следующий раз Яга поедет в Новую Каховку в Херсонской области:

«Мне позвонили оттуда солдаты: «Яга, нам срочно нужна помощь, у нас все уплыло». Противник подорвал плотину Каховской ГЭС, так что парням нужно все – вплоть до нижнего белья».