Как пройдут выходные 12 июня в 2025 году
Фото: [Медиасток.рф]
В 2025 году День России, отмечаемый 12 июня, приходится на четверг. Издание «Комсомолка» подготовило информацию о том, как изменится график работы и отдыха в этом месяце, а также какие дни станут нерабочими в связи с праздником. Традиционно в июне количество выходных увеличивается благодаря государственному празднику — Дню России. В следующем году этот день подарит россиянам возможность продлить отдых.
- 11 июня (среда) — сокращенный рабочий день.
- 12 июня (четверг) — официальный выходной, День России.
- 13 июня (пятница) — дополнительный выходной (перенесен с 8 марта).
- 14–15 июня (суббота и воскресенье) — стандартные выходные дни.
Таким образом, благодаря празднику у многих появится четыре дня отдыха подряд — отличная возможность для мини-отпуска или поездки.
Фото: [freepik.com]
Почему 12 июня — выходной день?
Дата 12 июня в России является официальным праздничным и нерабочим днём согласно статье 112 Трудового кодекса РФ, где перечислены все государственные праздники.
Этот день часто по ошибке сравнивают с Днём независимости США, но у российского праздника своя история:
- 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.
- Уже в 1991 году этот день стал нерабочим.
- Позже праздник получил официальное название — День России, подчеркивающее не только суверенитет страны, но и единство всех народов, проживающих на её территории.
Фото: [istockphoto.com]
В честь праздника по всей стране проходят торжественные мероприятия:
- Президент вручает государственные премии за достижения в науке и искусстве.
- В регионах проводят фестивали, концерты и спортивные акции (например, массовую сдачу норм ГТО).
- Улицы украшают национальной символикой, а в крупных городах устраивают салюты.
Таким образом, 12 июня — это не просто дополнительный выходной, а важный государственный праздник, объединяющий всех россиян.
Частые вопросы о выходных 12 июня 2025 года
Зависит от формы оплаты труда:
- Оклад — зарплата не снижается, даже если в месяце есть праздничные дни (ст. 112 ТК РФ).
- Сдельная оплата/гонорары — выплаты начисляются только за фактически отработанное время или выполненный объем.
Цитата из ТК РФ (ст. 112):
«Нерабочие праздничные дни не влияют на размер оклада сотрудников».
- 11 июня (среда) — сокращенный рабочий день.
- 13 июня (пятница) — выходной (перенесен с 8 марта).
- Для шестидневной рабочей недели выходной только 12 июня (остальное — по внутреннему приказу компании).
Фото: [istockphoto.com]
Согласно ст. 153 ТК РФ:
- Сдельная/почасовая оплата — двойной тариф.
- Оклад — двойная дневная ставка (если есть переработка за месяц).
- Возможен отгул вместо доплаты (но базовый тариф за праздничный день сохраняется).
Важно:
Если в июне у вас были отгулы, переработки может не быть — тогда праздничный день оплачивается в одинарном размере.
Уточните приказ руководства — выходные утверждаются ежегодно. Обычно для шестидневки 12 июня — единственный выходной.
Для точной информации обратитесь в кадровую службу или бухгалтерию вашего предприятия.
Этот день связан с ключевыми событиями в истории страны:
- 12 июня 1990 года — принятие Декларации о суверенитете РСФСР (при Борисе Ельцине).
- 12 июня 1991 года — первые выборы президента Российской Федерации.
- Позже дата стала официальным праздником — Днем России, символизирующим единство граждан и государства.
Фото: [freepik.com]
- Триколор (государственный флаг) вывешивают на зданиях, раздают гражданам ленточки с цветами символов России.
- В Москве и других городах проходят гулянья, концерты и фестивали.
- В Кремле президент вручает госпремии за вклад в науку и культуру.
- Во многих регионах устраивают спортивные празднования, например, массовые забеги.
- Это фиксированная дата (12 июня), которая отмечается ежегодно.
- Если праздник выпадает на выходной (как в 2025 году), выходные продлеваются за счет переноса дней отдыха.
- Официальные церемонии: поднятие флага, оглашение законов и указов.
- Репортажи о народных торжествах в регионах.
- Исторические передачи о принятии Конституции и других важных вехах становления Федерации.
Фото: [Медиасток.рф]
- Участвовать в уличных гуляньях или концертах.
- Посетить музеи (часто бесплатно в этот день).
- Украсить дом триколором или надеть одежду с национальной символикой.
Интересный факт:
С 2002 года праздник получил нынешнее название — «День России», чтобы подчеркнуть единство всех народов страны.