Как пройдут выходные 12 июня в 2025 году

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Общество

Фото: [Медиасток.рф]

В 2025 году День России, отмечаемый 12 июня, приходится на четверг. Издание «Комсомолка» подготовило информацию о том, как изменится график работы и отдыха в этом месяце, а также какие дни станут нерабочими в связи с праздником. Традиционно в июне количество выходных увеличивается благодаря государственному празднику — Дню России. В следующем году этот день подарит россиянам возможность продлить отдых.

  • 11 июня (среда) — сокращенный рабочий день.
  • 12 июня (четверг) — официальный выходной, День России.
  • 13 июня (пятница) — дополнительный выходной (перенесен с 8 марта).
  • 14–15 июня (суббота и воскресенье) — стандартные выходные дни.

Таким образом, благодаря празднику у многих появится четыре дня отдыха подряд — отличная возможность для мини-отпуска или поездки.

Фото: [freepik.com]

Почему 12 июня — выходной день?

Дата 12 июня в России является официальным праздничным и нерабочим днём согласно статье 112 Трудового кодекса РФ, где перечислены все государственные праздники.

Этот день часто по ошибке сравнивают с Днём независимости США, но у российского праздника своя история:

  • 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.
  • Уже в 1991 году этот день стал нерабочим.
  • Позже праздник получил официальное название — День России, подчеркивающее не только суверенитет страны, но и единство всех народов, проживающих на её территории.

Фото: [istockphoto.com]

В честь праздника по всей стране проходят торжественные мероприятия:

  • Президент вручает государственные премии за достижения в науке и искусстве.
  • В регионах проводят фестивали, концерты и спортивные акции (например, массовую сдачу норм ГТО).
  • Улицы украшают национальной символикой, а в крупных городах устраивают салюты.

Таким образом, 12 июня — это не просто дополнительный выходной, а важный государственный праздник, объединяющий всех россиян.

Частые вопросы о выходных 12 июня 2025 года

Зависит от формы оплаты труда:

  • Оклад — зарплата не снижается, даже если в месяце есть праздничные дни (ст. 112 ТК РФ).
  • Сдельная оплата/гонорары — выплаты начисляются только за фактически отработанное время или выполненный объем.

Цитата из ТК РФ (ст. 112):
«Нерабочие праздничные дни не влияют на размер оклада сотрудников».

  • 11 июня (среда) — сокращенный рабочий день.
  • 13 июня (пятница) — выходной (перенесен с 8 марта).
  • Для шестидневной рабочей недели выходной только 12 июня (остальное — по внутреннему приказу компании).

Фото: [istockphoto.com]

Согласно ст. 153 ТК РФ:

  • Сдельная/почасовая оплата — двойной тариф.
  • Оклад — двойная дневная ставка (если есть переработка за месяц).
  • Возможен отгул вместо доплаты (но базовый тариф за праздничный день сохраняется).

Важно:
Если в июне у вас были отгулы, переработки может не быть — тогда праздничный день оплачивается в одинарном размере.

Уточните приказ руководства — выходные утверждаются ежегодно. Обычно для шестидневки 12 июня — единственный выходной.

Для точной информации обратитесь в кадровую службу или бухгалтерию вашего предприятия.

Этот день связан с ключевыми событиями в истории страны:

  • 12 июня 1990 года — принятие Декларации о суверенитете РСФСР (при Борисе Ельцине).
  • 12 июня 1991 года — первые выборы президента Российской Федерации.
  • Позже дата стала официальным праздником — Днем России, символизирующим единство граждан и государства.

Фото: [freepik.com]

  • Триколор (государственный флаг) вывешивают на зданиях, раздают гражданам ленточки с цветами символов России.
  • В Москве и других городах проходят гулянья, концерты и фестивали.
  • В Кремле президент вручает госпремии за вклад в науку и культуру.
  • Во многих регионах устраивают спортивные празднования, например, массовые забеги.
  • Это фиксированная дата (12 июня), которая отмечается ежегодно.
  • Если праздник выпадает на выходной (как в 2025 году), выходные продлеваются за счет переноса дней отдыха.
  • Официальные церемонии: поднятие флага, оглашение законов и указов.
  • Репортажи о народных торжествах в регионах.
  • Исторические передачи о принятии Конституции и других важных вехах становления Федерации.

Фото: [Медиасток.рф]

  • Участвовать в уличных гуляньях или концертах.
  • Посетить музеи (часто бесплатно в этот день).
  • Украсить дом триколором или надеть одежду с национальной символикой.

Интересный факт:
С 2002 года праздник получил нынешнее название — «День России», чтобы подчеркнуть единство всех народов страны.

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