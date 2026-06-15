Какой сегодня церковный праздник: что можно и категорически нельзя делать 16 июня в день мученика Лукилиана
Фото: ["Подмосковье сегодня"/Илья Попов]
Многих интересует, какой сегодня церковный праздник отмечают 16 июня. В этот день православная церковь вспоминает мученика Лукилиана и тех, кто пострадал вместе с ним за веру. Их подвиг связан с ранним периодом христианства и гонениями на верующих в Римской империи.
Церковный праздник 16 июня напоминает о стойкости, верности убеждениям и духовной силе, которая помогала людям сохранять веру даже в самых тяжелых обстоятельствах.
Какой церковный праздник отмечают 16 июня
16 июня православные чтят память мученика Лукилиана, который в юности был языческим жрецом, но позже обратился в христианство. За отказ отречься от новой веры он был подвергнут пыткам и казнен вместе с другими христианами.
Его история считается примером внутреннего перелома, духовного выбора и готовности следовать истине несмотря на опасность.
В чем смысл дня
Смысл этого дня связан с памятью о стойкости веры и человеческом выборе.
Верующим напоминают о:
- важности честности перед собой;
- силе убеждений;
- необходимости сохранять спокойствие в трудностях;
- ценности духовной поддержки.
Что можно делать 16 июня
В этот день принято:
- посещать храм;
- молиться о близких;
- помогать нуждающимся;
- заниматься спокойными делами;
- избегать суеты и конфликтов.
Считается, что день лучше провести в тишине и размышлениях.
Что нельзя делать 16 июня
В церковной традиции в этот день стараются избегать:
- ссор и споров;
- злословия и осуждения других;
- зависти и раздражения;
- отказа в помощи;
- чрезмерных развлечений и алкоголя.
Что сделать для благополучия
Церковь не связывает этот день с обрядами или приметами. Для духовного равновесия рекомендуется:
- искренне помолиться;
- совершить доброе дело;
- попросить прощения у близких;
- проявить заботу о семье.
Именины 16 июня
В этот день именины отмечают:
- Лукиан;
- Лукилиан;
- Дмитрий;
- Константин.
Какой праздник будет завтра
17 июня православная церковь вспоминает святителя Митрофана Константинопольского и других святых.