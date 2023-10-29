«Кладу в косметичку препараты, я всех спасу»: бесстрашная «Мам Таня» из Истры помогает бойцам СВО, рискуя жизнью

Подмосковье активно помогает как бойцам на фронте, так и мирным жителям. Туда регулярно отправляют конвои с гуманитарным грузом. Также своими силами посылки собирают и отвозят неравнодушные люди, которые с начала спецоперации стали волонтерами. Среди них – Татьяна Лучшева из Истры. В прошлом директор съемочной группы киностудии «Центрнаучфильм», а сейчас активная пенсионерка ездит «за ленточку», чтобы навестить военных и привезти им подарки. Она даже взяла шефство над стариками и детьми в ДНР. Татьяна рассказала, почему всегда в косметичке возит шприцы с обезболивающим, как она «адаптировалась» к обстрелам и какими словами ее провожают в опасный путь те, кто изначально не поддержал ее идеи.

ЛИШЬ БЫ ВЫЖИТЬ

56-летняя Татьяна Лучшева, или «Мам Таня», как называют ее бойцы, сейчас колесит по степям Херсонщины. Скоро их покроет снегом, поэтому женщина везет военным теплое обмундирование.

«Я должна одеть ребят на зиму. Везу теплые ботинки, костюмы», – рассказывает она.

В расположении военных женщина пробудет недолго. Ей нужно опять вернуться в Подмосковье, чтобы забрать уже собранный груз для бойцов в Попасную, а потом снова мотнуться домой и в третий раз поехать уже в Горловку.

«Бывает, что меня спрашивают, почему я помогаю горловским ребятам, а не только землякам, кто отправился служить из Подмосковья. Я объясняю: нашим ребятам, слава Богу, возят много, и это очень хорошо. А вот парням из Горловки помочь некому. Их семьи сами живут у линии фронта. Денег нет. Лишь бы выжить», – вздыхает волонтер.

ДЕТИ С ЛЕКАРСТВАМИ – ДУША СПОКОЙНА

Когда «Мам Тяня» справится с этой миссией и оденет ребят на зиму, подойдет суетливое время новогодних праздников. В декабре женщина намерена поехать в Пантелеймоновку, где ее ждут пожилые люди и больные дети.

«У меня 60 человек, которым по 85 лет и старше. Три женщины без ног. Вот представьте, что они сами прошли ВОВ и поднимали страну из руин. Они, кроме испытаний и труда, в своей жизни ничего не видели. И сейчас опять переживают боевые действия», – говорит «Мам Таня».

Фото: [ из личного архива Татьяны Лучшевой ]

Татьяна привозит пожилым людям продуктовые наборы и необходимые лекарства. Еще опекает больных детей в Пантелеймоновке, что в ДНР.

«Это 19 детей-инвалидов с ДЦП. У них не было необходимой медицины. Мы отвезли им по два курса лечения. Тут помогла 12-я Московская городская поликлиника и клиника «Парацельс» в Истре. Также все посылки собирают мои родные и друзья, на них вся надежда. И сейчас у меня душа спокойна, что дети у меня с лекарствами. Вот теперь снова повезем им необходимое и подарочки к праздникам», – делится Татьяна.

«Я ВСЕХ СПАСУ»

Такие поездки опасны. «Мам Таня» вместе с группой добровольцев идут на осознанный риск. Каждый раз, собираясь в дорогу, она берет с собой лекарства для снятия болевого шока при ранении.

«Я всегда кладу в свою походную косметичку такие препараты, которые колют военным, если оторвало конечность, чтобы снять боль и успеть довезти до больницы. И я думаю, что все ерунда. И если сейчас пальнет и что-то оторвет, я смогу быстро сделать укол всем. Я всех спасу», – рассказывает Татьяна о том, насколько поездка может быть опасной.

Фото: [ из личного архива Татьяны Лучшевой ]

Самих обстрелов женщина давно не боится. Ее научили этому в Донбассе.

«Вы знаете, там вот летит, бахает, а люди продолжают дальше идти, никто не падает на землю. Я поначалу интуитивно приседала. Просто мне объяснили: «Ты свою пулю не услышишь». Раз бахает, значит, пролетело мимо и уже где-то приземлилось: «Это не к тебе», – объясняет доброволец.

Семья у Татьяны большая: супруг, четверо детей и уже шесть внуков. Они, конечно, переживают за нее. Чтобы по возможности сохранить их нервные клетки, волонтер создала общую группу в соцсети и отписывается туда родным, что с ней все хорошо, сколько дней она будет не на связи.

«К тому же мне перед поездками пишут «в личку» и те мои знакомые, которые раньше были против всего происходящего. Они мне желают ангела-хранителя в дорогу. А это значит, что сознание людей меняется. Они очнулись от того морока и информационного шума, который уверял в обратном, и меня это радует», – улыбается «Мам Таня».

кстати

Татьяна Лучшева – волонтер по жизни. В детстве она кормила бездомных животных, в юности помогала уборщицам в детских домах: мыла окна, зашивала деткам колготки. После таких посещений «Мам Таня» взяла ребенка из приюта. Один из ее четырех детей – приемный.