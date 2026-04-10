11 апреля 2026 года Луна находится в убывающей фазе (39% освещенности) и проходит через неплодородный знак Водолея. После 02:55 ночи ночное светило перешло из Козерога в Водолей — знак Воздуха, который считается одним из самых малоплодородных в астрологии.

Это важный нюанс: 11 апреля — не день для активных посадок. Вместо этого он идеально подходит для уходовых работ, борьбы с вредителями, прополки и наведения порядка на участке. По данным лунного календаря, растения, посаженные под Водолеем, дают низкий урожай и плохо всходят. Однако у этого дня есть и сильная сторона: те культуры, которые выживут, обретут мощную корневую систему и крепкие стебли.

Что благоприятно делать 11 апреля

День подходит для любых работ, связанных с чистотой, порядком и профилактикой:

Прополка и прореживание всходов. Водолей — время избавляться от лишнего. Удаляйте сорняки и слабые ростки, они больше не вернутся.

Обработка от вредителей и болезней. Можно провести опрыскивание сада и огорода. Вредители, обитающие в почве, особенно уязвимы.

Формирование кроны, прищипка и пасынкование. Удаляйте лишние побеги, усы у земляники и больные растения.

Рыхление, окучивание и работа с почвой. Вспашка и рыхление в этот день будут эффективны.

Внесение органических удобрений. Питательные вещества хорошо усвоятся корнями.

Сбор семян и корнеплодов на семенники. Если вы планируете собирать свои семена, 11 апреля — удачный день.

Подкормка многолетников. Перезимовавшим растениям можно дать азотные органические удобрения для стимуляции роста.

Уборка участка. Убирайте растительные остатки, корчуйте пни, закладывайте компостные кучи.

Что лучше отложить

Посев и посадку большинства культур. Водолей — бесплодный знак, и урожай вряд ли порадует.

Пересадку, пикировку и деление корней. Растения плохо приживаются в этот день.

Посадку деревьев и кустарников. Лучше дождаться более благоприятных дней.

Что можно посадить в виде исключения

Несмотря на неплодородность Водолея, луковичные цветы (тюльпаны, нарциссы, лилии, гладиолусы) и декоративные растения можно сажать. Водолей дарит выжившим экземплярам необычайную красоту цветов и крепкие стебли. Для смелых садоводов-экспериментаторов это также день, когда можно попробовать получить необычные формы растений методом клоновой селекции.

Бонус: консервирование и заготовки

11 апреля — отличный день для домашних заготовок: квашения капусты, соления, маринования и консервирования. Процесс ферментации в этот период идет правильно и размеренно.