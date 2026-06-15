Магнитная буря 16 июня 2026 года: график активности по часам, индекс Ap, прогноз ученых и влияние на метеозависимых

Магнитная обстановка 16 июня остается нестабильной, несмотря на отсутствие мощных солнечных вспышек в последние сутки. После периода относительного затишья геомагнитный фон вновь демонстрирует признаки возмущений.

По оценкам специалистов, вероятность магнитной бури сохраняется, а магнитосфера Земли может переходить из спокойного состояния в возмущенное несколько раз в течение суток.

Магнитная буря 16 июня: прогноз ученых

Согласно данным наблюдений за космической погодой, 16 июня магнитосфера Земли будет находиться в нестабильном состоянии.

Распределение вероятностей выглядит следующим образом:

39% — спокойная магнитосфера

35% — возбужденное состояние

26% — вероятность магнитной бури

Индекс Ap прогнозируется на уровне около 12, что соответствует умеренным геомагнитным колебаниям.

В отдельные часы возможны кратковременные всплески активности, достигающие слабого уровня G1.

Почему обстановка остается нестабильной

Даже при низкой солнечной активности магнитное поле Земли может реагировать на последствия предыдущих выбросов плазмы.

Основные причины:

остаточные потоки солнечного ветра;

ранее произошедшие корональные выбросы массы;

нестабильность магнитосферы после предыдущих возмущений;

особенности 25-го солнечного цикла.

Поэтому даже «спокойные» дни не всегда означают полное отсутствие влияния.

Как может меняться самочувствие

Во время геомагнитных колебаний некоторые люди отмечают изменения состояния в течение дня.

Возможные симптомы:

головная боль;

сонливость или бессонница;

скачки давления;

раздражительность;

снижение концентрации;

быстрая утомляемость.

Особенность 16 июня в том, что самочувствие может меняться волнообразно, в зависимости от уровня активности магнитосферы.

Кто может почувствовать влияние сильнее

Наиболее чувствительными остаются:

люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

гипертоники и гипотоники;

пожилые люди;

метеозависимые;

пациенты с хронической усталостью.

У этой группы реакция на изменения магнитного поля выражена сильнее.

Что советуют специалисты

Медики рекомендуют в такие дни снижать нагрузку на организм и избегать перегрузок.

Полезные меры:

нормализовать сон;

пить достаточно воды;

снизить стрессовые нагрузки;

ограничить кофеин;

избегать тяжелых тренировок;

соблюдать назначенную терапию.

При выраженном ухудшении самочувствия важно обратиться к врачу.

Будет ли спокойствие после 16 июня

По предварительным прогнозам, после кратковременной нестабильности геомагнитная обстановка должна постепенно стабилизироваться.

Однако специалисты подчеркивают: солнечная активность остается переменной, поэтому долгосрочные прогнозы могут корректироваться.

Коротко: главное о дне