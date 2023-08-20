«Мальчик в костюме не будет драться»: выяснилось, зачем на самом деле нужна школьная форма

Больше 100 тыс. многодетных семей Подмосковья уже получили выплату на школьную форму. При этом родителям с низким доходом перечислили по 10 тыс. руб. на каждого ребенка, сообщили в Министерстве социального развития Московской области. Теперь осталось только выбрать подходящий вариант пиджаков, юбочек и брюк к 1 сентября. Наш корреспондент выяснил, в какую сумму выльется полный комплект, что больше всего пользуется спросом и как форма, по мнению психолога, меняет отношение к занятиям.

ДЛЯ ДЕВОЧЕК ДОРОЖЕ

Средний чек на покупку школьной формы для мальчика и для девочки, конечно, разнится.

«Девочку дороже одевать, – говорит владелица магазина детской одежды в Химках Елена Синева. – Выбор моделей гораздо больше, и ассортимент шире. Это юбки, платья, сарафаны, брюки, жилетки, жакеты. И вариаций тоже много. На мальчиков все проще по ассортименту: брюки, жилет, пиджак. Все».

Полный набор для мальчика стоит в районе 6–10 тыс. руб. На девочку – от 8 до 15 тыс. руб.

Если говорить о наиболее популярных вещах, то для девочек чаще всего покупают сарафаны, подмечает Синева.

«Потому что это заменяет и верх, и низ. По стоимости это дешевле, чем приобрести юбку и жилет. Да и сарафан или платье легче снять. Под платье, если мы берем полную длину рукава, три четверти или до локтя, не нужна блузка. Тоже выгода. Их чаще берут семьи с меньшим заработком», – делится приоритетами в выборе Елена.

На какие-то бренды или вещи от определенных фабрик запросов нет. Основное требование – практичность и невысокая цена, резюмирует предприниматель.

КОСТЮМ ОБЯЗЫВАЕТ

При этом сейчас в стране нет единого стандарта школьной формы для всех. ГОСТ на одежду для учеников должен появиться только в 2024 году, сообщают в Роскачестве. Его хотят ввести в первую очередь, чтобы производители при пошиве не использовали материалы низкого качества, поясняют в ведомстве. Также утвердят и общий ассортимент.

Сейчас школьная форма без единого стандарта похожа на подобие деловых костюмов для взрослых. Есть много вариаций моделей. При этом основная гамма цвета – черный, синий, серый. Но даже такой дресс-код для учебы лучше, чем свободный стиль, считает клинический психолог Татьяна Маремпольская.

Фото: [ ©Григорий Сысоев/РИА Новости ]

«Что делает школьная форма? Она структурирует психологическое состояние. Ребенок, надевая форму, ведет себя по-другому и даже иначе ходит, двигается, – говорит специалист. – Возьмите для сравнения ощущения и поведение в строгом костюме и в спортивных штанах или шортах и футболке. Это два разных состояния».

В форме ребенок меньше склонен баловаться и ведет себя сдержаннее, он больше заточен на учебу, – продолжает психолог.

«Давайте возьмем для примера девочку. Вне школы она может ходить в джинсах, а в школе – в платье или юбочке. То есть здесь уже не расставишь ноги, не прыгнешь через забор. Мальчик – то же самое: в костюме он уже не будет валяться на полу или драться с кем-то. Костюм обязывает!» – говорит Татьяна Маремпольская.

МЕРЯТЬСЯ НЕ БУДЕМ

К форме хорошо бы добавить и общий стандарт внешнего вида – гладкая прическа, минимум макияжа для старшеклассниц, которые уже красятся. А лучше - вообще без него, уверена эксперт.

«Такая опрятность добавляет собранности на занятиях. Ребят не отвлекает друг в друге ни «боевой раскрас» на лице, ни обилие аксессуаров. После школы – окей, звонок прозвенит, и они могут налепливать на себя все, что хотят. Ты вышел из школы и живешь своей жизнью», – поясняет психолог.

При этом школьная форма решает и другую проблему. В ней все выглядят примерно одинаково, и у ребят из менее обеспеченных семей нет чувства ущемленности, считает Маремпольская.

«Когда нет формы, кто-то может прийти на занятия в брендовой дорогой одежде, а кто-то за братом или сестрой донашивает. Это сразу видно, и это разделяет детей. Форма отменяет вот эти «меряния» – у кого что лучше или хуже», – резюмирует специалист.

Что по ценам

Комплект школьной одежды стоит:

для мальчика – 6–10 тыс. руб.;

для девочки – 8–15 тыс. руб.

кстати

Школьную форму, которую ввели в СССР в 1949 году, шили из самого дорогого материала. Это был кашемир, на ощупь напоминающий шелк, но делался он по специальной технологии из лучшей овечьей мягчайшей пряжи.