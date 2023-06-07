«Не будет сидеть, как с чужого плеча»: профессионалы раскрыли секреты, которые помогут найти свой стиль

О цикличности моды слышал, наверное, каждый. Не нужно гоняться за трендами, чтобы знать это простое выражение. Некоторые новинки плавно переходят из одного сезона в другой. Вместе с тем, многие задумываются об актуальности своего имиджа.

Поиск себя

Не зря говорят, что встречают по одежке — внешний вид может многое сказать о человеке. Стилисты поголовно твердят, что одежда — отражение души. Мы решили узнать больше о моде 2023 года. В этом нам помогли российские стилисты Юлия Щербакова и Наталья Темиралиева.

«Чтобы понять, что сейчас актуально, не нужно иметь какие-то специальные навыки имиджмейкера. Наблюдение за фэшн-блогерами и просмотр модных показов — вот ключик к успеху», — рассказывает персональный стилист Юлия Щербакова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам девушки, для создания «лука» с творческим почерком надо «прогнать» страх. Эксперт советует не бояться экспериментировать. Чтобы «быть на коне», совсем необязательно скупать все подряд и опустошать магазинные полки.

«Когда у вас в голове уже есть четкое понимание и знания о том, как вы хотите выглядеть, составление образа не покажется сложной задачей», — уточняет стилист.

Правила стиля

Щербакова утверждает, что в вопросе моды нужна смелость.

«Но также вам необходимо знать базу, которая станет подспорьем для дальнейших экспериментов. Она включает теорию цвета и формы, коррекционных методик фигуры, знаний характеристик внешности, стилевых направлений», — говорит специалист.

В стайлинге нет строгих правил. Чтобы чувствовать стиль, совсем необязательно задаваться вопросами что можно, а что нельзя.

«Стайлинг – это творчество, и каждый самовыражается так, как его душе угодно. Но нужно знать «базу» хотя бы для того, чтобы не быть «слепым котенком», — заключает собеседница.

Актуальные мужские и женские «луки»

По наблюдениям международного стилиста-имиджмейкера Натальи Темиралиевой, этим летом популярно кружево.

«Сейчас его используют везде: в платьях, юбках, роскошных рубашках, кружево дошло даже до купальников», — делится Темиралиева с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам модного эксперта, в топовых позициях закрепились комбинезоны. Дизайнеры используют очень много денима (джинсовой ткани. — Прим. ред.) в своих работах.

«Этим летом все еще будут актуальны брюки палаццо, платья с принтом как короткие, так и в пол. Из аксессуаров в моде носить несколько сумок одновременно», — уточняет стилист.

Мужчинам рекомендуется надевать вещи в одной цветовой гамме. На самом пике оказались рубашки в нежных оттенках: голубых, розовых, зеленых, желтых.

«Актуальны самые разнообразные бомберы: джинсовые и атласные особенно. Невероятно стильно выглядят брюки карго с завышенной талией и с большим количеством карманов. Яркая обувь будет отличным дополнением. Очень популярны этим летом галстуки, цепи, браслеты, очки-маски», — отмечает специалист.

«Рождение» моды

Считается, что мода идет из народа. Но есть нюанс.

«Тренды также «навязываются сверху». Например, очки-маски, шапочки-шлемы с защитными элементами — пришли к нам в жизнь вместе с пандемией», — рассказывает Темиралиева.

Она отмечает, что и стиль милитари появился не просто так. В каждом новом модном веянии — свой посыл. Сегодня стараются использовать ткани из экологических и переработанных продуктов.

Цветовая палитра

С выбором цвета одежды все просто. Покупаем то, что к лицу. Существует несколько платформ, которые помогают найти актуальные оттенки.

«В этом году выделяется малиново-красный, а вместе с ним все яркие и дерзкие цвета», — объясняет стилист.

«Сочно и броско» — девиз лета 2023. При этом эксперт уточняет, что старомодных цветов не существует. Даже «бабушкины» вещи могут заиграть новыми красками. Мода циклична, поэтому не торопитесь все прятать на самую пыльную полку шкафа.

Оставайтесь самим собой

Выбрать свой стиль можно, основываясь на нескольких уже выведенных профессионалами направлениях.

«Насчитывается более 500 стилистических направлений. Основные четыре из них — это натуральный, драматический, романтический и классический. И уже в них включены все остальные стили», — поясняет Темиралиева.

Чтобы найти свое «Я», нужно начать с подбора вещей. Подумайте, например, какую кофту можно подобрать к вашей юбке. Разберитесь с плюсами и минусами фигуры.

Важно помнить, что в XXI веке отлично развиты реклама и пиар. Чтобы не попасть в ловушку маркетинга, стилист советует оставаться самим собой.

«Лучше четко понимать функционал одежды, которая уже есть, обновить гардероб мы всегда успеем. Образы можно обыграть имиджевыми предметами», — подчеркивает собеседница.

Все мы разные, у всех у нас разная фигура и разное понятие о моде. Сравнивая себя с моделью на картинке журнала, становится непонятно, почему на фото одежда сидит лучше, чем в жизни. Наталья Темиралиева объяснила этот феномен.

«У всех разные пропорции тела, поэтому и одежда сидит по-разному. Как раз из-за этого очень важно подобрать именно свой стиль, который будет украшать именно вас. Правильно подобранная одежда не будет сидеть, как с чужого плеча», — говорит стилист.

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