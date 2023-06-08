«Он сказал, что все хорошо, а я — что очень люблю его»: мать героя СВО рассказала о последней беседе с ним

Никита Садырин немного не дожил до своих 23-х лет. Храбрый и безотказный парень погиб во время выполнения боевого задания в зоне СВО 15 мая прошлого года. Мать, которая больше года назад лишилась сына, рассказала, как узнала о его смерти и каким он был.

Сам заработал первую машину

Никита родился в городе Асбесте Свердловской области. Мама Никиты, Анна, говорит, что ее сын жил и учился в школе в ПГТ Рефтинский, там же занимался спортивным туризмом. Получил даже разряд по этому виду спорта.

«Никита с детства подрабатывал, имел свои деньги: то дрова колол, то что-то чинил, и прочее по хозяйству. Родным тоже всегда помогал: работал в саду у бабушки с дедушкой, а для крестной вместе с другом перекрывал крышу в дачном домике и делал забор», — вспоминает мама в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Парень считал, что неразрешимых задач нет, продолжает Анна. Труда не боялся. После 10-го класса летом Никита выучился на права, а на следующий год сдал экзамен. Парень ни у кого не просил ни рубля, и в итоге купил себе машину сам, на свои деньги. Он официально числился в сетевом магазине и еще подрабатывал, добавляет Садырина. По ее словам, она и сейчас общается с коллегами сына, которые вспоминают товарища только хорошими словами.

С детства Никита был патриотом, отметила его мать. Он прошел полный курс подготовки к армии в военно-патриотическом клубе «Морская пехота». Садырин смог поступить на бюджет в Уральский государственный лесотехнический университет, но на втором курсе ему стало понятно, что выбранная профессия ему не подходит. В 2019 году Никита пошел в армию, тогда же он заключил и первый контракт. Уже на следующий год Никита красовался в торжественной форме на параде ко Дню победы в Екатеринбурге и получил грамоту за отличия по службе.

Военные будни

Став кадровым военным, Садырин начал ездить в командировки. Например, он был миротворцем в Нагорном Карабахе, за что получил две медали участника. Приехав домой в декабре 2021 года, уже спустя месяц он вновь отправился на учения. А потом объявили начало спецоперации.

«Думаю, ребята не знали, куда их везут, когда отправлялись на учения. Никита был старшим оператором отделения противотанковых управляемых ракет. Спустя неделю после начала СВО он мне позвонил и предупредил, чтобы я не слушала никаких мошенников, и если кто-то будет просить за него деньги, то я не должна верить», — говорит Анна.

В последний раз Никита звонил 18-го 2022-го года апреля, чтобы поздравить отца с днем рождения. Дальше, как говорит Садырина, связи не было. Начались волнения за сына.

«Он вышел на связь только 7-го мая через часть. Слышно было плохо, приходилось очень громко говорить. Еще и время было ограничено, так что он сказал, что все хорошо, а я сказала, что очень люблю его», — пересказывает последний диалог с сыном женщина.

До этого по разговорам с сыном мать поняла, что парень очень повзрослел. Как признается Анна, из бесед с сыном она отметила, что на передовой не все так просто, как пытался убедить ее Никита.

Гибель в броневике

А 15-го мая молодой ефрейтор Садырин скончался. Никита сел за руль БТР, чтобы эвакуировать раненых с поля боя. Броневик попал в засаду, и боец погиб. Посмертно ему дали орден Мужества.

«Судя по повреждениям и тому, что позже мне сказал полевой медик, умер мой сын мгновенно. Возможно, даже не успел понять, что произошло. До этого он успел оказать первую помощь раненому сослуживцу и отвез его в тыл. Очень радовался, что смог помочь, и пообещал санинструктору быть аккуратнее», — отмечает Анна.

Но не сложилось. О гибели сына женщина узнала, сидя на работе. Анна работает учителем в школе. К ней пришли из военкомата и администрации.

«Я тогда еще удивилась, что медик так долго не уходит домой. Видимо, его предупредили. Дал мне каких-то капель. Меня проводили до дома и даже предложили посидеть со мной, но там ждал младший сын, пугать его было ни к чему. А муж работал в Екатеринбурге. По телефону про такое не говорят, так что пришлось ехать к нему на такси», — делится мама Никиты.

Вскоре родители забрали тело сына. Похоронили солдата в поселке, где он вырос. Торжественно, как и полагается герою.

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