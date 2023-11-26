«Они за нас, мы — за них»: журналистка «Подмосковье сегодня» стала сестрой милосердия в зоне СВО

Военнослужащие продолжают лечение в госпиталях нашего региона и всей страны. А неравнодушные люди помогают им быстрее выздоравливать. Как именно – рассказывает наш корреспондент Наталия Старцева. Она на неделю стала сестрой милосердия и отправилась ухаживать за ранеными в Рудничную больницу города Макеевки Донецкой Народной Республики.

«ОНИ – ЗА НАС, А МЫ – ЗА НИХ»

5.40 утра. На улице еще темно. Волонтеры грузят вещи в машину. Все торопятся. Через 20 минут выезд. Не успели рассесться по местам, как я начинаю расспрашивать женщин-добровольцев (в этот раз ехали только женщины!), зачем они покидают свои теплые уютные дома и отправляются за тридевять земель туда, где опасно и сложно.

«А как это так, я буду сидеть дома, когда ребятам нужна помощь? – бойко отвечает доброволец Лида. – Я вдова, меня не очень что-то держит дома. Лучше я помогу нашим парням. Они – за нас, мы – за них. Вот так должно быть!»

Так за разговорами и перерывами на сон ближе к вечеру мы подъехали на КПП на границе с ЛНР. Быстрая проверка документов, и наш автомобиль въезжает в Луганск. Часть добровольцев высаживается и остается волонтерить в местных госпиталях, остальные, кто едет дальше, помогают выгружать вещи.

Вдруг на наших глазах привозят раненых бойцов. Я смотрю на этих бледных, измученных ребят и думаю, что же я буду делать, когда в Макеевке, куда меня определили помогать, встречусь с такими же парнями. Теория теорией, а на деле я в первый раз буду ухаживать за ними… По-настоящему! Я сразу взяла себя в руки и решила не паниковать раньше времени, буду просто делать то, чему учили на курсах младших медсестер, а там разберемся.

Уже в потемках мы приехали в Горловку. Отчетливо слышны бомбежки. Высаживаются остальные волонтеры. В машине остаемся только я и моя напарница Ангелина. Мы вдвоем отправляемся дальше, в Макеевку.

ГОЛУБЫЕ РЕСНИЦЫ, БЛАГОДАРНОСТИ

В макеевской Рудничной больнице нас ждали не только раненые ребята, но и мирные жители. У последних в основном бытовые травмы и обычные, «невоенные», заболевания. Но рады нам были все. Многие из них одинокие люди. Проведать и поухаживать некому. Некоторые из бойцов, которые попали сюда с фронта, – родом из других регионов. Близкие далеко, а персонала мало: рук на всех не хватает.

Фото: [ из личного архива Наталии Старцевой ]

В больнице нас встретила макеевский волонтер Наталия. Она широко улыбалась и хлопала длинными ресницами, накрашенными голубой тушью. Надо отметить, что женщины, несмотря ни на что, стараются тут быть яркими, хотят нравиться. Наташа провела нас по травматологическому отделению. Так мы с Ангелиной и закрепились «в травме».

Мой страх прошел сразу, как только я привела в порядок первого бойца. После того как я его вымыла, оттерла с рук глубоко въевшуюся грязь из окопов, он так благодарно на меня смотрел, что его простое и скромное «Спасибо вам большое!» очень меня тронуло.

Так, день за днем около недели мы с Ангелиной моем, бреем, стрижем, переодеваем в чистое белье всех пациентов травматологического отделения. Некоторых кормим с ложки. Например, у одного бойца загипсованы нога и обе руки. Есть самостоятельно он не может. Парень улыбается, наворачивает с аппетитом и всегда благодарит за такое к себе отношение.

Ангелина более опытная. Она уже помогала в госпитале в Луганске.

«Я не знаю, как это объяснить, чтобы было не пафосно. Но я тоже не могу иначе. Им нужна помощь. Понимаешь? Ты же сама это видишь. Вот как можно поступить по-другому? Даже не знаю», – говорит мне Ангелина.

Задним фоном постоянно слышны обстрелы Донецка, который находится совсем рядом с Макеевкой. Эти звуки не умолкают ни на день и всегда нарастают ближе к ночи.

НАЗАД, К СВОИМ

Пациенты относятся к этим «бахам» спокойно. Ребята, кто уже готов на выписку, собираются вновь на фронт. Причем они все, как сговорившись, называют это «работать».

«Да, работать дальше пойду. У меня ранение не такое серьезное. Скоро совсем заживу и назад, к своим», – говорит боец из Ставропольского края, заходя в палату на костылях.

За неделю мы так сроднились с пациентами, что очень трудно расставаться. Мы желаем им скорейшего выздоровления и победного окончания СВО. А они в ответ просят, чтобы мы приехали вновь. На том и расстаемся.

Фото: [ из личного архива Наталии Старцевой ]

На обратной дороге вновь заезжаем в Горловку. У нас несколько часов для прогулки. Встречаем наших девчонок со смены и невероятно радуемся друг другу. Идем по памятным местам. Сначала к аллее, где на плитах выбиты имена около 400 местных жителей, которые стали жертвами украинских обстрелов с 2014 года. Дальше по маршруту – памятная арка с колоколом, которую установили недалеко от места гибели Горловской мадонны. Это юная Кристина Жук, которая держала на руках свою 10-месячную дочь, когда в парке ее настигла ракета киевского режима. Обе умерли прямо на месте 27 июля 2014 года.

После этой прогулки и всего пережитого хочется больше молчать. В машине не замечаешь времени и преодоленных километров. Только вспоминаешь тех людей, с которыми недавно был так близок. Глаза военных и их слова.

«Девочки! Не переживайте! Мы – ни шагу назад! Верьте!» – говорили ребята.

Самое трогательное, что парни в гипсе или с громоздкими аппаратами Илизарова. Сами толком ходить не могут. Но успокаивают нас.

Шумная столица свалилась сразу со всех сторон. В метро, а потом и в электричке снуют люди. Ищу глазами похожих на тех, кто остался там, во вчерашнем дне, и не нахожу. Грустно. Но вместе с тем я знаю, где их все-таки разыскать. В госпиталях Москвы и Подмосковья, куда я теперь обязательно буду ходить по выходным и праздникам.

досье

Корреспондент «Подмосковье сегодня» Наталия Старцева родилась в городе Люберцы Московской области, но большую часть жизни – около 30 лет – прожила в городе Макеевке (сейчас ДНР, а раньше Донецкой области). В 2014 году, когда начались обстрелы киевского режима, вынуждена была уехать оттуда.