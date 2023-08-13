«Отходите, я остаюсь»: слесарь из Донбасса пожертвовал собой, прикрывая раненых

Антону Урбонтайтису было 52 года, когда он оказался на передовой. В Чечне или Афганистане не воевал, опыта не было. Но было желание защитить родную землю. Мужчина родился и вырос в Макеевке, бывшей Донецкой области, а теперь — ДНР.

Урбонтайтис работал на шахте им. Бажанова слесарем. А когда глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, объявил всеобщую мобилизацию 19 февраля 2022 года, многие мужчины вызвались пойти в военкоматы. Среди них был и Антон. Он оказался в месте укомплектования еще до начала СВО в России, а погиб в бою у Красногоровки Марьинского района совсем недавно.

Освоил все оружие

Шурин Урбонтайтиса, Роман Манекин, уверен, что дата 1-е августа 2023 года, которая указана в документах как дата гибели, не вполне корректна. Скорее всего, Антон погиб на несколько дней раньше.

«Позывной у него был Балтика. Я знаю, что Антон отказался уйти в запас, хотя имел право. Ребята рассказывали, что в последнем бою он остался прикрывать остальных, причем добровольно. Слышал это от бойцов, которые были рядом. Но я обязательно поеду на место событий и все перепроверю», — полон решимости Роман.

Жене Урбонтайтиса, Наташе, сейчас особенно тяжело. Она потеряла мужа, с которым прожила жизнь. Потеряла совсем недавно, и близкие берегут ее нервы. Не говорят всей нелицеприятной правды гибели на фронте. Поэтому некоторые подробности, которые мы выяснили в беседе с сослуживцем Антона, опустим.

Товарищ Антона, боец с позывным Зеленый, вспоминает Урбонтайтиса как очень надежного человека. Они познакомились еще на этапе комплектования бойцов и их вооружения перед СВО. Оба попали во взвод огневой поддержки, который поддерживает наступление и прикрывает ребят мощными пулеметами. Зеленый был командиром, а Антон — подчиненным.

«Антон всегда вперед сам идет, а не кого-то вместо себя выставляет. Научился работать на всем: «Дашка», «Сапог» (ДШК и СПГ — названия пулемета и гранатомета соответственно — Прим. ред.), освоил трофейные противотанковые орудия ПТУРы и «Фаготы», — рассказывает Зеленый в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ из личного архива бойца Зеленого ]

Думал о пацанах

Когда Антон пришел сражаться за Донбасс, он не знал практически ничего из военной сферы. Но впитывал знания, которыми щедро делился командир, как губка. Позже ответственному Урбонтайтису доверили самому быть командиром на одной из позиций. Тогда он четыре месяца держал оборону на Марьинском направлении.

В первые дни на передовой нам пришла разнарядка на прикрытие позиции крупнокалиберным пулеметом. Тогда Зеленый поставил ребят перед собой и объяснил ситуацию.

«Это были все взрослые мужчины, около 50 лет: шахтеры, электрики, медики, поэтому дедовщины и приказов не было, все решали сообща. И Антон с еще одним бойцом говорят: «Мы пойдем». Я переспросил, уверены ли они, но те сказали: «Точно идем», — вспоминает боец.

В той ситуации ребят никто не направлял, они сами вызвались, и так проявилась черта характера Антона — думать в первую очередь о деле, а не о себе. Другой случай был связан с заботой о сослуживцах.

«Когда начали освобождать территории, на украинских позициях были теплые вещи. У нас же имелись только осенние берцы. Антон вызвался поехать на освобожденные позиции и привезти трофеи. Он привез четыре пары утепленных резиновых сапог и емкости, чтобы ребята могли помыться и постирать вещи. Антон заботился о своих пацанах», — уверен Зеленый.

Фото: [ из личного архива бойца Зеленого ]

Бился до последней капли крови

Урбонтайтис так и служил пулеметчиком, когда пришла разнарядка на несколько человек: прикрывать наступление у Красногоровки. Однако, по словам Зеленого, оказалось, что бойцы не прикрывали, а сами были в штурме.

«Я стал расспрашивать пацанов. Когда раненые ребята отходили, Антон был живой. Они говорят: «Антон, пошли!». А он в ответ: «Отходите, я остаюсь. Жене не звоните». Это были его последние слова. Получается, он прикрывал отход раненых, а сам остался. Это было 26-го или 27-го июля. И еще несколько дней из-за сильных обстрелов не могли достать его тело», — замечает наш собеседник.

Интересно, что единственный человек, который наверняка знает все подробности гибели Антона, сейчас недоступен. У него отняли телефон и посадили в место, куда не пускают посетителей.

«Наши ребята пробовали пробраться к нему под видом того, чтобы передать ему еды и заодно расспросить, но не вышло. Видимо, спрятали, чтобы не мог лишнего рассказать», — размышляет боец.

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