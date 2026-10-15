Побелка деревьев осенью: как защитить кору и не навредить саду

Побелка деревьев — проверенный способ защитить кору от резких перепадов температуры. Однако неподходящий состав или нанесение на влажный ствол сводят пользу к нулю, а некоторые средства способны даже навредить. Об этом корреспонденту REGIONS рассказала садовод Екатерина Рассадина.

Зачем белить деревья

По словам эксперта, побелка особенно важна для молодых плодовых деревьев с тонкой корой. Зимой и ранней весной солнце днем нагревает ствол, а ночью температура резко падает. Такие качели приводят к трещинам и повреждениям коры. Белый слой отражает солнечные лучи, снижая нагрев и защищая дерево.

«Белят деревья не для красоты, а для защиты коры от солнца зимой и перепадов температуры. Обязательно побелка нужна молодым яблоням, грушам и другим плодовым деревьям», — отметила Рассадина.

Когда проводить побелку

Осенью работу выполняют после листопада, в сухой день, когда температура воздуха держится выше нуля. Важно, чтобы кора была сухой, а состав успел закрепиться до дождей и морозов. Если побелка смылась, перед зимой ее необходимо обновить.

Чем белить: готовые составы и проверенный рецепт

Садовод рекомендует использовать готовые смеси или подходящую известковую побелку. Слишком едкая смесь повреждает кору, поэтому добавлять известь на глаз нельзя — только строго по рецепту.

Екатерина Рассадина напомнила старый советский рецепт: на 10 литров воды берут 2 килограмма гашеной извести, 100 граммов медного купороса и 150 граммов клея ПВА. Она также предостерегла от использования обычной белой краски для стен — она не подходит для деревьев.

Как правильно наносить побелку

Эксперт объяснила, что слой не должен быть слишком толстым, но и чересчур тонкий быстро смоется. Перед работой нужно убрать отслоившуюся кору, которая отходит сама; живую трогать не следует. Лучше всего делать это пластиковой щеткой, а не металлической.

По словам Рассадиной, на одно взрослое дерево в среднем уходит 1 килограмм побелки, на молодое — полкило. Трещины обрабатывают садовым варом, а после его высыхания наносят побелку снизу вверх. Такой подход, по ее наблюдениям, помогает избежать морозобоин и грибковых болезней.

Что делать с глубокими трещинами и темными пятнами

Если на стволе есть глубокие трещины, темные пятна или участки отмершей коры, причина может быть в механических повреждениях или заболеваниях. В этом случае не стоит просто закрашивать проблему — нужно разобраться в причине и при необходимости принять лечебные меры.