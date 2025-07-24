Почему погода в Москве так тревожит синоптиков

После мощного циклона, обрушившего на столичный регион рекордные ливни, погода в постепенно стабилизируется. Как сообщает Гидрометцентр, основные очаги осадков смещаются на юг , во второй половине недели небо над Московским регионом прояснится. Однако прошедшие дожди успели оставить после себя впечатляющие цифры — в некоторых районах за сутки выпало до 110 мм осадков , что в 1,5 раза превышает месячную норму.

То, что произошло 21 июля в Москве. За последние 25 лет ни разу не фиксировалось, чтобы на всех метеостанциях города одновременно были побиты суточные рекорды по осадкам. — отмечает главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Действительно, если на ВДНХ зафиксировали 49 мм, то в Зеленограде уровень достиг 110 мм, а на Варшавском шоссе — 90 мм. Для сравнения: прежний максимум для этой даты составлял 39,5 мм (2000 год).

Почему ливни стали такими мощными

Синоптики объясняют аномальные осадки глобальными климатическими изменениями.

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Рост частоты и интенсивности ливней в умеренных широтах связан с повышением температуры на планете. Это усиливает энергетику атмосферных процессов, приводя к экстремальным осадкам. — поясняет руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Но локальные ливни — явление непредсказуемое.

На количество осадков влияет множество факторов: температура у поверхности, влагозапас облаков, рельеф местности. Например, в Кунцево и Крылатском за час выпало 50 мм, а в центре — всего 5–10 мм. Облака, проходя над Москвой-рекой, получили дополнительную влагу и обрушили настоящий тропический ливень. — говорит Татьяна Позднякова.

Рекорды и аномалии: как меняется московский климат

Хотя июль 2025 уже перевыполнил норму осадков ( 111 мм при средних 84 мм ), до абсолютного рекорда ( 181 мм в 2008 году) ему пока далеко. Однако отдельные дни этого лета вошли в историю метеонаблюдений. Например, 24 июля 1951 года на ВДНХ выпало 59,6 мм, а 15 августа 2016-го на Балчуге зафиксировали 101 мм.

Погода становится все более контрастной. Нас буквально болтает между экстремальной жарой и аномальными ливнями. Июль начался с +34,6°C, а затем резко сменился тропическими дождями. — констатирует ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Град, как в тропиках, и новые климатические реалии

Еще одна тревожная тенденция — учащение градовых штормов.

Градовые облака сейчас поднимаются до 15 км, накапливая энергию, сопоставимую с несколькими атомными бомбами. При температуре у земли +35°C, а на высоте –55°C, капли превращаются в ледяные снаряды, падающие со скоростью 50 м/с. — объясняет Тишковец.

Эксперты сходятся во мнении: климат Москвы становится более непредсказуемым. Если раньше синоптики могли давать долгосрочные прогнозы, то теперь штормовые предупреждения выпускаются всего за несколько часов.

Рассчитывать на точный прогноз осадков за месяц невозможно. Нужно быть готовыми к резким сменам погоды. — подчеркивает Шувалов.

Что ждет москвичей в ближайшие дни

Пока ливни отступают, но расслабляться рано.

В ближайшие недели возможны новые волны дождей. Лето 2025 явно войдет в историю как одно из самых влажных. — предупреждает Позднякова.

Так стоит ли москвичам привыкать к «тропическим» ливням? Похоже, да. Глобальное потепление меняет правила игры, и теперь даже в умеренных широтах погода все чаще удивляет экстремальными сценариями.