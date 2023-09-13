«Полиция предпочитает не вмешиваться»: стало известно, как потомку Горецкого вернуть свой дом

В свое время Кирилл Горецкий получил в наследство от знаменитого отца Всеслава Горецкого, который создал самый популярный в СССР букварь, два дома в поселке Малевича в Одинцовском районе Подмосковья, сообщает Mash.

28 апреля этого года Кирилл Всеславович сдал одну из своих дач в аренду приезжему из Азербайджана. Спустя несколько дней, 4 мая, пожилой мужчина скончался. И теперь его наследник, Максим Горецкий, не может попасть на свою же территорию: четыре месяца приезжий не пускает его, не платит ему деньги за аренду, копит счета за коммуналку, которые, по словам Максима, приходится оплачивать самому.

Но если сперва постоялец в разговорах хотя бы давил на жалость, мол, жена с ребенком приехала, некуда идти, дайте отсрочку, то в день окончания договора аренды он просто отказался покинуть дачу, а затем и избил молодого наследника. Драка была снята на мобильный телефон. Полиция пока безмолвствует.

Важный нюанс здесь: по документам Максим сможет полноправно вступить в наследство только через полгода после смерти отца, которые еще не прошли.

История попала в СМИ. Понятно, что речь идет об известной семье, но как быть тем, кто очутился в подобной передряге и не имеет ни связей, ни медийности? Что делать, если обычный человек получил в наследство проблемную недвижимость, откуда не хотят уезжать арендаторы?

Доказывать правду придется самому

«Ситуация довольно часто такое встречается в практике. Срок принятия наследства установлен ГК РФ и составляет, по общему правилу, шесть месяцев после смерти наследодателя. Насколько известно, в рассматриваемом случае срок не истек, свидетельства о праве на наследство не получены. К сожалению, при подобных обстоятельствах полиция предпочитает не вмешиваться в ситуацию, наблюдая за ней со стороны, особенно если выясняется, что законные основания для пребывания нанимателя (наличие договора аренды, акта приема передачи — Прим. ред.) или арендатора имеются», — рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» адвокат Алексей Новожилов.

При этом доказывать, что наниматель не исполнял обязанности по своевременной уплате, нужно будет через суд, и бремя доказывания указанных фактов лежит на наследнике, добавил эксперт. Именно ему нужно быть готовым к различным позициям оппонента, в том числе к доводу о том, что последний, к примеру, заявит, что «заплатил за пять лет вперед» — такое, увы, случается тоже.

«Лишь после того, как суд вынесет решение, делом займутся судебные приставы, которые получат исполнительный лист, и на его основании принудительно выселят такого жильца из занимаемых помещений», — подчеркнул Новожилов.

Он добавил, что сама по себе смерть арендодателя по общему правилу не влечет расторжение договора.По мнению эксперта, в среднем от обращения в суд до вступления решения в законную силу может пройти от пяти месяцев до года. Увы, вариант приехать с полицией, выломать дверь и поставить новый замок может быть чревата неприятностями для самого наследника, в том числе привлечением его к уголовной ответственности за самоуправство и кражу.

Захватчика можно упечь за решетку

«Однако можно сказать, что в нашем случае, при описываемых обстоятельствах, имеются все основания для привлечения нападавшего к административной ответственности, а наличие видеозаписи, где зафиксирован факт применения физической силы, будет важным доказательством, как по делу об административном правонарушении, так и для привлечения в дальнейшем к ответственности уголовной», — предположил эксперт.

По данным СМИ, Максим Горецкий уже подал заявление в прокуратуру и Следственный комитет. Пока что никакой обратной связи от правоохранителей наследник недвижимости, по его словам, не получил.

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