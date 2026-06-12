«Порох придет, потом зеленый господарь»: как Ванга в 1995 году предсказала Порошенко и Зеленского
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
В 1995 году слепая болгарская провидица назвала двух будущих лидеров страны, которой еще не существовало в ее нынешних границах. Она не знала их имен, но дала прозвища: «Порох» и «зеленый господарь». Первый развяжет войну. Второй — будет веселым, всем понравится, но приведет народ «чуть ли не в рабство». Спустя 20 лет мир узнал Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Совпадение? Или Ванга действительно видела будущее? Об этом подробно рассказали в материале РИА Новости.
Встреча в Рупите: пророчество для человека из Донецка
В 1993 году в болгарскую деревню Рупите приехал молодой гость из Донецка. Его звали Константин Долгов. Тогда Донецк был обычным шахтерским городом в независимой Украине, ничто не предвещало беды.
Ванга, едва «увидев» его, произнесла: «Черная земля на твоей родине будет смешана с кровью… Сосед будет бить соседа…»
Долгов не поверил. Он уехал в растерянности. Но через 20 лет его город стал эпицентром войны, где «сосед пошел на соседа». Пророчество сбылось буквально.
1996 год: «Брат против брата… Кровь прольется»
Незадолго до своей смерти (1996) Ванга повторила это переводчику Стояну Петрову: «Народ разделен будет… Брат против брата пойдет… Кровь прольется».
В 1990-е Россия и Украина жили дружно. Никто не мог представить вооруженного конфликта. Но уже в 2014-м «брат пошел на брата».
«Порох придет и развяжет войну» — пророчество 1995 года
Самая точная деталь. В 1995 году к Ванге приехал человек из Курской области. Услышав это, она сказала: «Война там будет страшная… Друг друга поубивают… Порох придет — развяжет войну. Потом придет зеленый господарь — веселый, всем будет нравиться, но приведет народ чуть ли не в рабство…»
Кто такой «Порох»?
Петр Порошенко получил прозвище «Порох» еще в бизнес-кругах (его кондитерская корпорация «Рошен»). После Евромайдана он стал президентом Украины в 2014 году. Именно при нем началась война в Донбассе, погибли тысячи людей. «Развязал войну» — подходит идеально.
Кто такой «зеленый господарь»?
Владимир Зеленский — бывший актер-комик (веселый, всем нравился). Его фамилия означает «зеленый». «Господарь» — устаревшее слово «правитель». Пришел к власти в 2019 году на волне надежд. Но его критики говорят, что он привел страну к экономической и политической зависимости от Запада — то есть «в рабство». Совпадение снова потрясающее.
Как такое возможно? Мнения скептиков
Критики Ванги утверждают:
- Прозвища расплывчаты — «Порох» можно притянуть к любому, кто связан с оружием или взрывчаткой. «Зеленый» — слишком общий цвет.
- Доретроспективная подгонка — записи пророчеств могли быть отредактированы позже, уже после того, как Порошенко и Зеленский стали известны.
- Не названы имена — настоящий дар предсказания называл бы «Петр» и «Владимир», а не прозвища.
Но даже скептики признают: слишком много совпадений. Два прозвища, две роли, хронологический порядок — все сходится с реальностью.
Что еще Ванга сказала о России и Украине?
Ванга любила Россию. Ее не раз цитировали: «России будет плохо, но она никогда на колени не упадет, потому что русский дух непобедим».
И о финале конфликта: «Мир обязательно наступит, конфликт разрешится после того, как братья пойдут друг на друга и младший уступит старшему».
Толкователи считают: Россия — «старший брат», Украина — «младший». Значит, в конце концов Украина уступит? И тогда, по Ванге, создастся единое славянское государство из России, Беларуси, Украины, а затем Сербии, Греции и Болгарии.
А что дальше? Пророчества Ванги на 2026 год и позже
Ванга предупреждала и о других событиях:
- Нехватка воды и еды — уже заметно в мире.
- Природные катаклизмы — наводнения, засухи.
- «Приручение невидимых сил» — многие расшифровывают как искусственный интеллект и генную инженерию. Это уже происходит.