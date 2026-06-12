«Порох придет, потом зеленый господарь»: как Ванга в 1995 году предсказала Порошенко и Зеленского

В 1995 году слепая болгарская провидица назвала двух будущих лидеров страны, которой еще не существовало в ее нынешних границах. Она не знала их имен, но дала прозвища: «Порох» и «зеленый господарь». Первый развяжет войну. Второй — будет веселым, всем понравится, но приведет народ «чуть ли не в рабство». Спустя 20 лет мир узнал Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Совпадение? Или Ванга действительно видела будущее? Об этом подробно рассказали в материале РИА Новости .

Встреча в Рупите: пророчество для человека из Донецка

В 1993 году в болгарскую деревню Рупите приехал молодой гость из Донецка. Его звали Константин Долгов. Тогда Донецк был обычным шахтерским городом в независимой Украине, ничто не предвещало беды.

Ванга, едва «увидев» его, произнесла: «Черная земля на твоей родине будет смешана с кровью… Сосед будет бить соседа…»

Долгов не поверил. Он уехал в растерянности. Но через 20 лет его город стал эпицентром войны, где «сосед пошел на соседа». Пророчество сбылось буквально.

1996 год: «Брат против брата… Кровь прольется»

Незадолго до своей смерти (1996) Ванга повторила это переводчику Стояну Петрову: «Народ разделен будет… Брат против брата пойдет… Кровь прольется».

В 1990-е Россия и Украина жили дружно. Никто не мог представить вооруженного конфликта. Но уже в 2014-м «брат пошел на брата».

«Порох придет и развяжет войну» — пророчество 1995 года

Самая точная деталь. В 1995 году к Ванге приехал человек из Курской области. Услышав это, она сказала: «Война там будет страшная… Друг друга поубивают… Порох придет — развяжет войну. Потом придет зеленый господарь — веселый, всем будет нравиться, но приведет народ чуть ли не в рабство…»

Кто такой «Порох»?

Петр Порошенко получил прозвище «Порох» еще в бизнес-кругах (его кондитерская корпорация «Рошен»). После Евромайдана он стал президентом Украины в 2014 году. Именно при нем началась война в Донбассе, погибли тысячи людей. «Развязал войну» — подходит идеально.

Кто такой «зеленый господарь»?

Владимир Зеленский — бывший актер-комик (веселый, всем нравился). Его фамилия означает «зеленый». «Господарь» — устаревшее слово «правитель». Пришел к власти в 2019 году на волне надежд. Но его критики говорят, что он привел страну к экономической и политической зависимости от Запада — то есть «в рабство». Совпадение снова потрясающее.

Как такое возможно? Мнения скептиков

Критики Ванги утверждают:

Прозвища расплывчаты — «Порох» можно притянуть к любому, кто связан с оружием или взрывчаткой. «Зеленый» — слишком общий цвет.

Доретроспективная подгонка — записи пророчеств могли быть отредактированы позже, уже после того, как Порошенко и Зеленский стали известны.

Не названы имена — настоящий дар предсказания называл бы «Петр» и «Владимир», а не прозвища.

Но даже скептики признают: слишком много совпадений. Два прозвища, две роли, хронологический порядок — все сходится с реальностью.

Что еще Ванга сказала о России и Украине?

Ванга любила Россию. Ее не раз цитировали: «России будет плохо, но она никогда на колени не упадет, потому что русский дух непобедим».

И о финале конфликта: «Мир обязательно наступит, конфликт разрешится после того, как братья пойдут друг на друга и младший уступит старшему».

Толкователи считают: Россия — «старший брат», Украина — «младший». Значит, в конце концов Украина уступит? И тогда, по Ванге, создастся единое славянское государство из России, Беларуси, Украины, а затем Сербии, Греции и Болгарии.

А что дальше? Пророчества Ванги на 2026 год и позже

Ванга предупреждала и о других событиях: