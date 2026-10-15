После спа в Китае стало хуже: история из Красногорска и предостережения врачей

Жительница Красногорска три месяца страдала от боли в области лопатки, отдающей в левую руку, и онемения пальцев после курса массажа в Китае. Врачи выявили у нее шейно-плечевой синдром. Этот случай не единичный: отпускные процедуры могут обернуться серьезными проблемами со здоровьем, если подходить к ним без осторожности. Об этом REGIONS рассказали туристический эксперт Артем Алексеев и врач общей практики Елена Костькина.

Когда массаж перестает быть расслабляющим

В туристических районах Таиланда, Китая и других стран Азии массаж часто предлагают прямо на курортах, в отелях и небольших салонах. Однако за одинаковым названием могут скрываться совершенно разные техники: от мягкого расслабляющего воздействия до интенсивной проработки мышц и суставов.

Артем Алексеев отметил, что туристы нередко выбирают процедуру по цене, красивому интерьеру или совету знакомых, не уточняя, кто ее проводит и какая именно техника будет использоваться. Особенно осторожно он советует относиться к предложениям резко «поставить на место» позвонки, убрать зажимы сильным давлением или обещать мгновенное избавление от хронической боли. По его мнению, отпуск — не лучшее время для экспериментов с организмом, особенно если уже есть проблемы со спиной.

Риски не ограничиваются массажем. При иглоукалывании возможны кровоподтеки и болезненность, а при нарушении техники и правил стерильности — более серьезные осложнения. Поэтому перед процедурой стоит выяснить квалификацию специалиста, убедиться в использовании одноразовых стерильных игл и сообщить о хронических заболеваниях. Ни массаж, ни иглоукалывание не должны заменять обследование, если боль появилась недавно или усиливается.

Симптомы, которые нельзя списывать на усталость

После непривычного массажа мышцы могут некоторое время побаливать. Но сильная или нарастающая боль, прострелы, онемение пальцев и слабость в руке — уже не обычная реакция на процедуру. Такие симптомы могут указывать на повреждение тканей или раздражение нервных структур, поэтому ждать, пока все пройдет само, не стоит.

«Если после массажа появилась боль, которая отдает в руку или ногу, снизилась чувствительность, возникли покалывание или слабость, нужно как можно скорее обратиться к врачу. Особенно настораживает сочетание боли с онемением. При внезапной слабости в конечности, нарушении походки или других резких изменениях состояния необходима экстренная медицинская помощь», — предупредила врач общей практики Елена Костькина.

Специалисту важно рассказать, какую именно процедуру проводили, когда появились жалобы и как менялись ощущения. Если симптомы начались еще за границей, не следует откладывать обращение к врачу до возвращения домой. При необходимости нужно обратиться в местное медицинское учреждение, а после возвращения продолжить обследование.

Как восстановиться после неудачной процедуры

Первое правило — отказаться от повторных сеансов, интенсивной растяжки и попыток самостоятельно «размять» болезненный участок. Не стоит также резко вправлять шею или спину, особенно если появились прострелы и нарушения чувствительности. Дальнейшая тактика зависит от причины симптомов: врач может назначить осмотр невролога, обследования и лечение с учетом выявленных нарушений.

Елена Костькина пояснила, что универсального способа быстро восстановиться после неудачного массажа нет. Не нужно терпеть боль, бесконтрольно принимать обезболивающие или пытаться компенсировать последствия новыми процедурами. До консультации лучше избегать движений, которые усиливают симптомы, а затем выполнять рекомендации врача. Возвращаться к массажу и другим мануальным воздействиям стоит только после того, как станет понятно, что именно вызвало ухудшение.

Что важно помнить, чтобы отпуск не омрачился

Чтобы отпуск действительно помог восстановить силы, перед оздоровительной процедурой стоит уточнить ее характер, квалификацию мастера и возможные противопоказания. А если после сеанса появились необычные симптомы, не нужно ждать окончания отдыха или надеяться, что боль пройдет сама: своевременная медицинская помощь поможет быстрее установить причину и выбрать безопасное лечение.