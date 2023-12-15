«Прости меня, спасибо за то, что так воспитал»: снайпер из Татарстана погиб от танка ВСУ, успев поговорить с отцом

Боец спецоперации Шавкат Маняпов защищал Сватово. Он пробыл в самом пекле больше полугода, зачищая деревни от бандеровцев. К своим 28-ми годам Шавкат был опытным военным и отцом двоих детей. Младший сержант предчувствовал свою гибель, но не отступил и героически пал на фронте 18 октября 2022 года.

Отец парня Шакир Маняпов рассказал нам о жизни своего сына.

Решение на всю жизнь

Шавкат родился 30 ноября 1993 года в городе Бухаре. Как объяснил Шакир, в то время семья лишь гостила в Узбекистане, но в детский сад и школу мальчик пошел уже в Нижнекамске.

Парень вырос в большой семье: у него были два брата и сестра. Как старший ребенок, он помогал родителям.

«У Шавката был широкий кругозор. Он много читал и хорошо учился в школе. Он говорил: «Образование — это все», поэтому объяснял младшим сложные темы, помогал с уроками. А сам уже в пятом классе твердо решил быть военным. В нашей семье есть военные, но не только это сыграло свою роль», — отметил Шакир Набиуллович.

По словам отца, Шавкат обожал книги о героях былых времен. Он буквально проглатывал исторические произведения о Чкалове, перечитывал статьи о подвиге Матросова. А за свободные деньги покупал мемуары великих полководцев: Георгия Жукова и Константина Рокоссовского. Мальчика неизменно восхищали поступки этих мужчин: «Папа, какие люди были! Я тоже хочу быть таким. Стану военным».

С малых лет Шавкат вел себя, как настоящий мужчина. Без напоминаний уступал места в транспорте старшим, помогал пожилым нести тяжелые сумки, а младшие ребята со двора обращались к парню за защитой, если их обижали.

Когда настало время переходить в средние классы, Маняпов поступил в Татарстанский кадетский корпус им. Героя Советского Союза Гани Сафиуллина.

Фото: [ из личного архива Шакира Маняпова ]

«Это была школа-интернат, сын впервые оказался один в другом городе, но никогда не жаловался. Мы не слышали от него о трудностях, он ни разу не пожалел, что выбрал кадетство. Там он начал заниматься рукопашным боем и стрельбой, стал ездить на состязания. А во время каникул ездил на раскопки: активисты искали павших воинов Великой Отечественной», — уточнил Шакир в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«Приехал настоящим мужчиной»

Шавкат женился рано. Еще будучи кадетом, он начал встречаться с девушкой. Любимая забеременела, и свадьбу сыграли, когда жениху было 18 лет. Семья была не против, но супруге пришлось непросто: всю жизнь парень провел в командировках, а ей приходилось лишь ждать.

Маняпов хотел поступить в Казанское танковое училище, но не успел — его забрали на срочную службу. Попал, как и хотел, в танковые войска, в Таманскую дивизию в Подмосковье. Там стал снайпером — помогли успехи в стрельбе.

«Сыну в армии нравилось. Было понятно, что он нашел свое место. После дембеля сын решил идти по контракту. Так он и сделал, поехал в Чечню. Там он три года боролся с террористами. Получил награды, видел Рамзана Кадырова. Рассказывал, что даже по улицам было страшно ходить, ведь боевики еще прятались в селениях среди мирных», — заметил наш собеседник.

Тогда еще боец не знал, что ему придется увидеть похожее на Украине. После чеченской командировки у парня лишь усилилось желание служить России.

«Он приехал настоящим мужчиной. Сын понял, что у страны есть реальные враги, с которыми надо бороться. Шавкат хотел «вылечить» Родину от них и стремился всегда быть на страже. Он заочно отучился и в Нижнекамском химико-технологическом институте. После Чечни сына по контракту отправили в Таджикистан, где он и служил до начала СВО», — объяснил Маняпов.

Фото: [ из личного архива Шакира Маняпова ]

«Поплакали и отпустили»

Когда началась спецоперация, Шавкат еще был за границей. У него начался отпуск, но вернуться домой самолетом уже было невозможно: аэропорты закрыли. Добравшись, наконец, до дома, он отрезал: «Поеду на передовую. Кто, если не я?».

Шакир Набиуллович хорошо запомнил разговор сына с командованием, когда тот просил поскорее перебросить его на Украину. У военного был уже богатый опыт: он был снайпером, командиром отделения.

«Мы посидели, поговорили. Поплакали, конечно, немного, но отпустили. Он просто так воспитан. Сын попал на Сватовское направление, где после ранения командира взвода занял его место. Шавкат оказался старшим и жалел молодых парней, которые, по его словам, еще пороху не нюхали. Он учил их всем премудростям, которые сам знал», — поделился мужчина.

На передовой Шавкат работал с противотанковыми ружьями, прикрывал отходы наших солдат. Благодаря ему украинцы не смогли прорваться в тыл под Сватово. И каждый раз младший сержант радовался, когда удавалось взять новый населенный пункт.

Боец звонил родным раз в неделю и делился своими чувствами: радостью, грустью, переживаниями. А за неделю до гибели он набрал отцу и стал просить прощения.

«Сын сказал, что идет военная операция, и все бывает. Он уже насмотрелся на гибель людей кругом и, наверное, предчувствовал, что может тоже не выжить. Сын извинился: «Прости меня, если что. Никто не застрахован. Спасибо за то, что так воспитал!» — с тяжестью в сердце вспомнил последний разговор с сыном Шакир.

А вскоре Маняповым сообщили о гибели сына. Он погиб от украинского танкового снаряда — осколочное ранение оказалось смертельным. Солдата привезли в закрытом гробу и с почестями похоронили в родном городе. За мужество и самоотверженность младший сержант Шавкат Маняпов награжден орденом Мужества посмертно.

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