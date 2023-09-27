«Смотрите внимательно телевизор»: боец СВО пытался предупредить родителей о начале спецоперации на Украине

Первые дни спецоперации были самыми трудными: российские бойцы еще не знали, что их ждет, не знали, как вести себя с врагом. В конце февраля и начале марта 2022 года погибли сотни наших ребят, и среди них был Валерий Коваленко.

Этот 27-летний парень погиб под Херсоном 25 февраля. Он пробыл на фронте всего день, когда его короткую жизнь оборвал артиллерийский обстрел.

Мамин помощник

Валерий Коваленко родился шестого февраля 1996 года в селе Комсомолец Волгоградской области. Валера, как и все дети, любил играть. У мальчика было много машинок, игрушек для песка, он радовал маму. А когда ему было четыре года, родилась сестра Люба, которую он очень любил. Мама Наталья вспоминает отзывчивость сына.

«Помогал соску принести, все время хотел Любу накормить, хотя она была еще грудная. Дома у нас всегда была выпечка. Мы пекли пирожки, булки и торты. А сын любил кушать свежее тесто. У него это всегда: «Мама, можно попробовать тесто?» — улыбается воспоминаниям Наталья Коваленко, говоря с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Учился парень в целом хорошо, от работы не отлынивал. В огороде полол грядки. Причем по собственной инициативе — стремился помочь маме.

«Я тогда боялась, что сын морковку выдернет, но я ему доверилась. Он все прополол, и морковка на месте осталась, и сорняков не было. А когда подрос, Валера пошел по стопам папы. Он был телемастером, и сын стал тоже интересоваться техникой, компьютерами. В старших классах научился паять», — рассказывает наша собеседница.

Кроме сестры у Валеры осталось два брата, один из которых сейчас находится в Суворовском училище. На правах старшего парень заботился обо всех, но все же любимицей у него была сестра Люба. Сейчас она закончила медицинский университет, и именно Валера в свое время уговаривал: «Мама, давай выучим Любу, чтобы она была доктором».

Фото: [ из личного архива семьи ]

Когда появились братья, Коваленко стал еще более ответственным: уже тогда у него заложилось в голове — быть военным человеком. Он сказал родным: «Я буду служить Родине и помогать людям».

Повар на все руки

В 2011 году Коваленко поступил в кулинарное училище и стал поваром. Но судьбу все же связал с военным делом. Он отслужил срочную службу, а потом подписал контракт в городе Камышине — сначала на три года, а потом еще на пять лет.

«Когда он служил по контракту в Камышине, через Волгу переправлялся в Николаевск, где мы жили. Каждый год ему давали 45 дней отпуска, и его он тоже проводил у нас. Всегда приезжал с цветами и гостинцами. Обожал баню и по-прежнему любил заниматься готовкой. Самые любимые блюда у него были пицца и плов», — замечает Наталья.

Вроде бы все было спокойно, но мама постоянно отговаривала сына от воинской службы. А тот убеждал, что все будет хорошо. Перед началом спецоперации Валера ничего прямо не говорил, но давал предостережения: «Смотрите внимательно телевизор».

«А однажды он выдал: «Если что, мама, ходи ко мне на могилку». Я говорю: «Зачем ты так шутишь? Это не смешно». А он сказал, что все мы не вечные. Так оно и произошло. Шестого февраля 2022 года мы поздравили Валеру по видеосвязи с днем рождения, и он пообещал скоро приехать, но приехал он в цинковом гробу», — грустит мать.

Долгие проводы

Боец уехал в декабре, сказав близким, что их отправляют в Анапу на учения. Потом говорил о Феодосии.

Фото: [ из личного архива семьи ]

«Когда я провожала сына около калитки, мы обнялись. Мы минут десять стояли, обнявшись. Валера у всех попросил прощения. А мне еще в октябре, когда у меня был день рождения, он принес кучу подарков. Я говорю: «Ты мне столько всего надарил, как будто ты прощаешься с нами», а он отвечает: «Мама, это тебе на долгую память от меня», — говорит Наталья.

Валерий Коваленко попал под артобстрел 24 февраля 2022 года, а на следующий день умер от потери крови. По словам женщины, у нее было предчувствие беды задолго до трагедии. Все лето 2021 года она переживала за младших детей.

«Они иногда одни идут поплавать на Волгу, не уследишь. У меня было настолько сильное предчувствие беды, что я рассчиталась с работы. Я стала заниматься семьей. Уволилась с чувством того, что я уберегу детей, но оказалось, что мое предчувствие касалось не младших сыновей, а старшего. Его я не уберегла», — вздыхает мама бойца.

С 24 по 26 февраля женщина тщетно пыталась выйти на связь с сыном, узнать о его судьбе. Но потом ей позвонили и сказали, что ее сына нет.

«Первая мысль у меня была не о том, что он умер. Я поняла так, что его просто нет, в смысле куда-то ушел. Я даже не могла поверить, что ребенок погиб! До сих пор мне не верится, что Валеры нет в живых. Иногда кажется, что вот-вот откроется дверь, и он подойдет: «Мам, можно попробовать тесто?» — признается Наталья.

Ранее мы писали, что мать смогла получить тело сына лишь после обмена с украинцами.