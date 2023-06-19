Соглашения, рабочие места, инвестклимат: выяснились результаты ПМЭФ для Подмосковья

Плодотворным и успешным для Московской области стал Питерский международный экономический форум – 2023, который проходил в Северной столице с 14 по 17 июня. Регион подписал 36 соглашений, благодаря которым в регионе появится порядка 18,5 тыс. рабочих мест.

Кроме того, площадка в очередной раз стала платформой, на которой Подмосковье заявило о себе как о достойном и надежном партнере. Именно во время ПМЭФ­2023 стало известно, что Московская область вошла в топ­3 регионов страны с лучшим состоянием инвестклимата, по версии Агентства стратегических инициатив. А также заняла первое место в одном из критериев, по которым рассчитывается инвестпотенциал, а именно по показателю «Регуляторная среда».

ОНКОТЕРАНОСТИКА

И НЕ ТОЛЬКО

Рассказываем о наиболее важных для Подмосковья соглашениях. Например, благодаря договоренности, заключенной на ПМЭФ, китайская компания инвестирует в регион практически 1 млрд руб. На эти средства построят завод по производству субстанции гепарина натрия. По соглашению, подписи под которым поставили губернатор Андрей Воробьев и соучредитель ООО «Северный океан» Ван Юнцин, фабрику, где появится 200 новых рабочих мест, возведут в Воскресенске.

А в Одинцовском округе на территории госпиталя «Лапино» приступят к строительству уникального учреждения. Здесь станут выявлять и лечить рак новым методом – онкотераностикой. Его суть в индивидуальном подходе к каждому пациенту еще на стадии выявления заболевания с учетом особенностей организма. Затем врач назначает каждому больному наиболее подходящую ему терапию, чтобы удар по раковым клеткам был направленным.

Построить центр, инвестиции в который составят

5 млрд руб., планируется к концу 2025 года.

Как отметил губернатор, подписывая соглашение, «Лапино» работает в том числе и по системе ОМС и многие жители региона могут рассчитывать на бесплатное лечение.

ОТ ТРАКТОРА ДО СЛАДОСТЕЙ

А вот соглашение с компанией «Росагролизинг» важно, потому что позволит нашим сельхозпроизводителям брать технику в лизинг на льготных условиях. Сегодня через эту компанию покупается каждый третий трактор и каждый четвертый комбайн.

Договоренность же с компанией «ИмпортЛогистик» позволит организовать в Московской области переработку и хранение сельхозпродукции. Проект, в который инвестор вложит 5,7 млрд руб., позволит создать 700 рабочих мест.

Регион продолжает укреплять и деловые связи с Белоруссией. Так, белорусская компания запустит кондитерское производство в Лыткарине, а еще создаст тут транспортно-логистический комплекс и производство продуктов питания. Общий объем инвестиций превысит 2 млрд руб.

ЗАВОДЫ И КАДРЫ

Среди крупных промышленных проектов можно упомянуть также соглашение с «Промышленным центром обработки металлов «Электроугли», который входит в группу компаний «Металлсервис».

На новом предприятии станут выпускать продукцию, которая проходит многоуровневую технологическую обработку – листы с полированной, шлифованной поверхностью. Проектная мощность составит 200 тыс. тонн в год. А вложенные инвестиции превысят 4 млрд руб.

В Ступине же скоро построят завод по выпуску газобетонных блоков, а двигателестроительный кластер в Коломне станет крупнейшим по объему инвестиций. Компания «Трансмашхолдинг» вложит 26 млрд руб. в само производство и еще 1,3 млрд – в обновление Коломенского колледжа, в стенах которого станут готовить специалистов для предприятия.

МЫ В ТОПЕ

Кроме того, регион продолжит развивать цифровизацию. По соглашению с Российским экспортным центром в Подмосковье создадут электронную площадку, на которой малый и средний бизнес сможет резервировать слоты для транспортировки своей продукции на зарубежные рынки. И это станет еще одним важным шагом в создании благоприятного инвестиционного климата в регионе.

Напомним, по итогам национального рейтинга Агентства стратегических инициатив (АСИ) Подмосковье вошло в топ-3, а также заняло 1-е место по направлению «Регуляторная среда».