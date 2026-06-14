«СССР распадется», «земля будет стонать»: 5 пророчеств юродивой Анастасии, которые сбылись

Она ходила босиком по снегу, спала в чугунной ванне, на одной ноге носила калошу, на другой — валенок. Власти считали ее душевнобольной, соседи — странной. Но именно эта юродивая за 15 лет до перестройки сказала: «Советский Союз распадется!» — и никто не поверил. Сегодня мы знаем: она ошиблась только в одном — в сроках, но не в сути. Вот 5 ее пророчеств, которые уже сбылись, передается в материале РИА Новости .

Кто такая Анастасия Карагандинская

Она родилась в 1888 году в Витебской губернии в семье сапожника. Отца убили в пьяной драке, мать осталась с восемью детьми. В восемь лет Настя пошла на маслобойный завод — мыть посуду по 12 часов в день.

В 18 лет она ушла из дома. Путь привел в Оптину пустынь — духовную столицу России. Там старец Анатолий благословил ее на подвиг юродства: полное внешнее безумие ради внутренней свободы во Христе.

Она встретила там будущего старца Севастиана Карагандинского — своего духовного отца на всю жизнь. После революции и гонений на церковь Анастасия последовала за ним в казахстанскую ссылку.

В Караганде она поселилась в сторожке при храме Рождества Богородицы. Спала в чугунной ванне. На одной ноге — калоша, на другой — валенок, даже летом. Платья всегда грязные, волосы растрепаны. Ее считали безумной. Но люди, приходившие к ней с болью, уходили исцеленными.

Она предупреждала о доносах, указывала, когда скрываться, называла сокрытые грехи — не для осуждения, а для покаяния. И, самое главное, она говорила о будущем целых народов.

5 пророчеств Анастасии, которые уже сбылись

1. «Советский Союз распадется!»

Середина 1970-х. Страна живет под лозунгами «развитого социализма». Заводы работают, ракеты целятся в Америку, КГБ следит за порядком. И вдруг в Караганде какая-то юродивая в лохмотьях произносит: «Советский Союз распадется!»

Это звучало как государственная измена. В те годы даже шепотом о таком не говорили — могли вызвать «на беседу». Но Анастасию не тронули: официально она числилась душевнобольной, а значит — неподсудной. Ее слова списали на болезнь.

Прошло 15 лет. В 1991 году Союз рухнул. Беловежские соглашения, танки на улицах Москвы, поднятие российского триколора. Мир не поверил своим глазам. А Анастасия знала это задолго до всех.

2. «Россия и Казахстан будут идти рука об руку, если сохранят веру»

В эпоху воинствующего атеизма, когда храмы взрывали, а священников расстреливали, Анастасия сказала: «Россия и Казахстан будут идти рука об руку, если сохранят веру».

Звучало как насмешка. Какая вера? Какое «рука об руку», когда границы закрыты, а идеология — марксизм?

Но после 1991 года началось сближение. Россия и Казахстан стали стратегическими партнерами: ЕАЭС, общие проекты в космосе и энергетике, миллионы русских живут в Казахстане, миллионы казахов — в России. И при этом — параллельное возрождение православия в России и православия/традиционного ислама в Казахстане.

Пророчество сбывается на наших глазах. «Если сохранят веру» — ключевое условие. Пока сохраняют.

3. «Земля будет стонать от жадности людей. Реки высохнут, горы закричат»

Это пророчество многие считают самым наглядным. Анастасия говорила: «Земля будет стонать от жадности людей. Реки высохнут, горы закричат».

Она не знала науки об экологии. Но она видела результат.

Аральское море, которое кормило рыбой миллионы людей, исчезло на 90%. Корабли, которые когда-то ходили по воде, теперь стоят посреди пустыни. Реки Сырдарья и Амударья почти не доносят воду до остатков моря — ее разобрали на хлопковые поля.

Аномальная жара, наводнения, пожары, засухи — все это она называла «стонами земли». И предупреждала: «Это расплата за жадность».

Ученые подтверждают: климат меняется, экосистемы рушатся. И чем дальше, тем больше сбывается слов юродивой.

4. «Придут времена, когда народы будут биться друг с другом. Людям нужно держаться мира и Бога, чтобы не утонуть в крови»

Анастасия жила в советское «затишье» — Холодная война, но прямых крупных конфликтов с участием СССР было не так много. И вдруг она говорит: «Придут времена, когда народы будут биться друг с другом. Людям нужно держаться мира и Бога, чтобы не утонуть в крови».

Что мы видим сегодня? Распад Югославии с этническими чистками. Войны на постсоветском пространстве. Карабах, Приднестровье, Чечня, Грузия, Украина. Ближний Восток горит десятилетиями.

«Народы бьются друг с другом» — это уже не предсказание, а сводка новостей. И призыв «держаться мира и Бога» звучит сейчас как единственная альтернатива «утонуть в крови».

5. «Люди вернутся к Богу, и здесь родятся новые святые»

Самое светлое пророчество. В разгар хрущевских гонений, когда закрывали последние храмы, Анастасия сказала: «Люди вернутся к Богу, и здесь родятся новые святые».

Казалось, это невозможно. СССР — первое атеистическое государство. Но прошло 30 лет после ее смерти — и началось невероятное.

В 1988 году — тысячелетие Крещения Руси, первый ослабший глоток свободы. В 1990-е — храмы восстанавливаются тысячами. Монастыри открываются. Люди идут креститься. Священников, расстрелянных в 1930-х, канонизируют как новомучеников.

Родились ли «новые святые»? Да. И продолжается это до сих пор. Паломничество к мощам, старчество, возрождение монашества — все это Анастасия предвидела, когда вокруг был только пепел.

«Держитесь веры» — последнее пророчество, которое еще только разворачивается

В последние месяцы жизни юродивая повторяла одно: «Держитесь веры — это единственный якорь в буре».

Что это значит? Две главные трактовки.

Религиозная: храните православную веру, молитву, таинства, заповеди. Именно это спасет и лично человека, и целые народы в эпоху катастроф.

Светская: «вера» — как вера в добро, правду, совесть, надежду на торжество справедливости. Даже если вы не религиозны, эти ценности не дадут утонуть.

Сегодня, в 2026 году, мир действительно в «буре». Войны, кризисы, раскол обществ. Пророчество Анастасии еще не закрыто — оно разворачивается здесь и сейчас. Удастся ли «держаться веры»? Покажет время.

Смерть по пророчеству: «Преставлюсь, когда найдут обувь по моей ноге»

Годы странничества и хождения босиком по снегу дали о себе знать: ноги Анастасии постоянно болели. Однажды она сказала: «Я преставлюсь, как только найдут обувь по моей ноге».

Ее духовная дочь сшила войлочные бурочки — мягкую, теплую обувь, как делают в степи. Когда Анастасия их надела, она тихо произнесла: «Вот именно то, что нужно».

Через несколько дней, 13 апреля 1977 года, она скончалась.

Похоронена в Караганде, на старом Михайловском кладбище. Местночтимая святая Карагандинской епархии. Вопрос об общецерковной канонизации поднимается все чаще.