«Старался переплюнуть брата»: на СВО погиб талантливый военный из Батайска

Иосиф Сталин говорил, что незаменимых нет. Однако сослуживцы Максима Григорьева с этим вряд ли согласятся. Начальство чуть ли не дралось за талантливого военного, который решал все компьютерные проблемы и был лучшим начальником радиостанции.

Его мать, Вера Григорьева, помнит бравого военнослужащего еще маленьким. Максим родился в городе Батайске Ростовской области 2 апреля 2001 года. С малых лет он всех впечатлял жаждой деятельности.

Любитель пауков и компьютеров

Григорьев рос, как многие мальчики, очень активным. Во многом он равнялся на старшего брата Сергея, с которым у них было девять лет разницы. Максим смотрел за старшими и старался не отставать.

«Когда ему было года четыре, он решил показать, какой он рукастый. У нас был деревянный пол, на котором лежал палас. Сын взял огромные шиферные гвозди и по самые шляпки их вогнал: прибил ковер намертво. Если мы что-то в огороде делали, то он тут же крутился. Очень любил всяких жучков, а пауки для него вообще было святое! Ни в коем случае никого не давал убивать», — отмечает Вера в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам женщины, могло дойти до истерики: «Как вы можете трогать насекомое! У него же только лапки». В общем, Максиму было очень жалко каждую букашку. Неудивительно, что и домашних животных у Григорьевых было много.

«У нас были и рыбки, и черепашки, и ящерицы, и кошки, и крысы. Однажды Максим принес домой птичку. Кажется, это был дрозд. Поймали с мальчишками в поле, а сын приволок домой. Я еле уговорила отправить ее обратно на вольные хлеба», — рассказывает наша собеседница.

Фото: [ из личного архива семьи ]

Спорт и искусство мало интересовали Максима, зато в компьютерах он разбирался очень хорошо. Мог и почистить, и программы установить. В жизни ему это увлечение очень пригодилось. Уже когда парень служил по контракту в армии, он получал самую высокую зарплату среди сослуживцев той же должности.

«Его командиры переманивали, каждый сулил свои «плюшки». Но в итоге Максим выбрал себе понимающего и доброго начальника, и от него дальше уже не пошел. Но постоянно, как только он в машину сядет ехать домой, тут же звонят один за другим, а он объясняет: «Там в правом углу в окошке нажмите значок…», — смеется Григорьева.

По стопам брата

Несмотря на то, что Максим любил читать военные книги, никто не думал, что он когда-то станет солдатом.

«Максим был в детстве такой пухленький. Старший сын Сергей совсем другой, весь крученый-верченый, я ему говорила: «Сынок, работа твоя будет в армии». Так и вышло: вырос, отслужил и подписал контракт. Максима же я отговаривала, он был больше домашний, по хозяйству, в компьютере разобраться», — подмечает Григорьева.

Но все же Максим всегда старался переплюнуть брата, доказать, что он лучше. При этом они не ругались, Сергей везде водил младшего с собой. Но Максима мать уговаривала, чтобы он не подписывал контракт. Тот обижался: «Мам, ты Сереженьке так не говорила». А та отвечала: «А Сереженька у нас за пять минут в 33 места успевает, а ты за это время хоть бы до одного дошел».

Но со временем Максим стал работать над собой, и командир впоследствии любил повторять, какой Григорьев умный парень, как его все уважали.

Фото: [ из личного архива семьи ]

После школы будущий солдат поступил в железнодорожный техникум на сварщика. На практике ремонтировал сухогрузы, но после окончания учебы пошел в армию. Через три месяца новобранец написал рапорт на контракт — так и остался в Минобороны.

«На связь выйду сам»

Новый 2022-ой год Максим Григорьев встречал с родителями и любимой девушкой. А потом он всех предупредил: «Сейчас будем немножко заняты. Я на связь выйду сам, вы мне не звоните». Мама, у которой старший сын тоже был военным, отнеслась к просьбе с пониманием.

«У меня еще от Сережи осталась привычка: когда он тоже по командировкам ездил, был у меня такой пунктик — я зайду в соцсети, посмотрю, когда последний раз был в сети, и все, спокойно жду звонка. Когда больше четырех дней нет, я уже начинаю напрягаться, как и все родители. Так и здесь», — вспоминает волнительное ожидание Вера.

На передовой Максим был начальником радиостанции. Чем он занимался, мать не знает, да и погиб Григорьев довольно скоро. «Гадание» по соцсетям лишь заставляло волноваться: в сети боец не появлялся. Лишь жена командира изредка передавала приветы от сына с фронта. А шестого марта 2022 года Максим погиб.

«Военные пошли на Мариуполь, когда под Бердянском они попали под обстрел. Максу перебило обе ноги, стоять он никак не мог. Некоторых раненых посадили на броневик, а его как недвижимого положили внутрь. А затем экипаж наехал на мину. При взрыве те, кто были на броне, получили дополнительные ранения, но выжили, а те, кто были внутри, погибли», — вздыхает Вера.

Через несколько дней родителям привезли закрытый цинковый гроб. Этот день стал самым трагическим в жизни Веры Григорьевой.

Ранее мы писали, что мать другого бойца смогла получить тело сына лишь после обмена с украинцами.